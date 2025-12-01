CHP 39’uncu kurultayını tamamladı: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu değişim

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/chp-39uncu-kurultayini-tamamladi-cumhurbaskanligi-hukumet-sistemine-uyumlu-degisim-1101447912.html
CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı'nda Parti programı 17 yıl sonra yenilendi; 15 maddelik parti tüzüğü değişikliği kabul edildi. Yapılan değişiklik ile gölge kabine, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlandı.Parti tüzüğünde yapılan değişiklik ile tüzüğe “İlk Cumhurbaşkanı seçimine kadar partinin cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini ve çalışmalarını yürütmek üzere Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurulur. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Genel Başkanca belirlenen yerlerde çalışmalarını yürütür. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile Genel Merkez arasındaki siyasi ve icrai koordinasyon, Genel Başkanca görevlendirilecek kişilerce sağlanır. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin saha çalışmaları, parti örgütü tarafından yürütülür. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin giderleri parti bütçesinden karşılanır” ifadesi eklendi.Parlamenter sisteme dönüş hedefini sıklıkla dile getiren CHP bu adımla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu bir düzenleme yapmış oldu. Bu düzenlemenin uygulanması da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma temposu örnek alınacak. Buna göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir hafta gölge kabine ile bir hafta CHP MYK’sı ile toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzer bir şekilde bir hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık ederken, bir hafta partisinin MYK’sına başkanlık ediyor.
