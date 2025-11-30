https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/chp-39-olagan-kurultayi-3-gununde-pm-uye-sayisi-60tan-80e-cikarildi-delegeler-pm-listesini-1101421993.html
CHP 39. Olağan Kurultayı 3. gününde: PM üye sayısı 60'tan 80'e çıkarıldı, delegeler PM listesini belirleyecek
CHP 39. Olağan Kurultayı, üçüncü gün çalışmalarına başladı.Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 08.00'de yeniden toplandı.CHP kurultayı: Parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değiştiÖzgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk iki gününde parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu kabul edildi.Parti Meclisi üyeleri seçilecekKurultay'ın üçüncü gününde ise partinin kayıtlı 1385 delegesi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçecek.CHP'de PM üye sayısı değiştiKurultay'da yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Buna göre delegeler, 80 kişilik PM listesini belirleyecek.Kurultay salonu, PM adaylarının afişleriyle süslenirken salon dışında da adayların stantları yer aldı.CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.
CHP 39. Olağan Kurultayı, üçüncü gün çalışmalarına başladı.
Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 08.00'de yeniden toplandı.
CHP kurultayı: Parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk iki gününde parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu kabul edildi.
Parti Meclisi üyeleri seçilecek
Kurultay'ın üçüncü gününde ise partinin kayıtlı 1385 delegesi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçecek.
CHP'de PM üye sayısı değişti
Kurultay'da yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Buna göre delegeler, 80 kişilik PM listesini belirleyecek.
Kurultay salonu, PM adaylarının afişleriyle süslenirken salon dışında da adayların stantları yer aldı.
CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.