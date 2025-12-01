https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/bosanmada-davasinda-makyaj-tartismasi-kusur-sayilmadi--1101442224.html

Boşanmada davasında 'makyaj' tartışması: 'Kusur' sayılmadı

İstinaf Mahkemesi, boşanma davasında 'makyaj' yapmayan kadını 'kusurlu' bulan yerel mahkemenin kararını bozdu ve 'kadının makyaj yapmaması kusur olarak kabul... 01.12.2025

İstanbul'da görülen bir boşanma davasında yerel mahkeme makyaj yapmayan kadını 'kusurlu' buldu. Kararı inceleyen İstinaf Mahkemesi ise bu kararı bozdu ve kararında kadının makyaj yapmamasının 'kusur' olmadığının altını çizdi. Darp iddiasında bulunduHabertürk'ün haberine göre, İstanbul 6. Aile Mahkemesi’ne açılan boşanma davasında kadın, eşinin evlilik birliğinden doğan sorumluluklarını yerine getirmediğini, kendisini darp ettiğini ve 1 yıldır eve gelmediğini belirterek boşanma davası açtı. Çocuğunun velayetini de isteyen kadın 100 bin lira tazminat isterken kendisi ve çocuğu için de nafaka talebinde bulundu. Koca, eşinin 'makyaj' yapmadığını öne sürdüDavalı koca ise eşinin evlenmeden önce verdiği sözlerin aksine davrandığını, ailesinin tesiri altında kaldığını belirtirken, ev içerisinde temel öz bakımı ile ilgilenmediğini ve makyaj yapmadığını öne sürdü. Bu nedenle de 100 bin lira tazminat istedi. Makyaj yapmayan kadını kusurlu bulduİstanbul 6. Aile Mahkemesi, boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen olaylarda kadına birden fazla kez fiziksel şiddet uygulayan, çocuğu ile birlikte evden dışarı atan erkeğin ağır, ailesinin evliliğine müdahalesine sessiz kalan, kişisel bakımına özen göstermeyen ve makyaj yapmayan kadının az kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme kararında çocuğun velayetini anneye bırakırken, ortak çocuk için 3 bin TL tedbir, iştirak nafakasına, kadın için 3 bin TL tedbir, yoksulluk nafakasına, kadın için 15 bin TL maddi, 15 bin TL manevi tazminata hükmedilmesine, davalı-davacı erkeğin tazminat taleplerinin reddine karar verdi.İstinaf kararı bozdu, kusur saymadı Bölge Adliye Mahkemesi 2. Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozarak erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğinin sarsıldığını ama kadının kusurunun olmadığını vurguladı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

