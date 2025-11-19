https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/yargitaydan-agir-kusur-karari-sosyal-medyada-baska-kadinlarin-fotografini-begenmek-bosanma-nedeni-1101132612.html

Yargıtay'dan 'ağır kusur' kararı: Sosyal medyada başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni sayıldı

Yargıtay'dan 'ağır kusur' kararı: Sosyal medyada başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni sayıldı

19.11.2025

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında yerel mahkemenin verdiği “Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmeyi' güven sarsıcı davranışlarda bulunmak olarak gören kararı onadı ve bunun boşanma davasında 'ağır kusur' olarak görüldüğünü belirtti. 'Sosyal medyada başka kadınların fotoğrafını beğeniyor' dediHabertürk'ün haberine göre, Kayseri’de yaşayan H.B. ile S.B karşılıklı boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü Kayseri 5. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Boşanma davası açan H.B. dava dilekçesinde; eşinin kendisini aşağıladığını, harçlık vermediğini, sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarına beğeni gönderdiğini, sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını belirtti. H.B. açtığı boşanma davasında kusurlu olan eşinden 5 bin TL yoksulluk nafakası ve 500 bin TL de tazminat talep etti.Davalı eş S.B. de boşanmak istediğini belirterek karısı H.B.'nin babasına hakaret ettiğini, eşinin aşırı kıskanç olduğunu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara hakaret sayılacak yorum yaptığını iddia etti.Erkeğin ağır kusurlu, kadının az kusurlu olduğuna karar verdiKayseri 5. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğu gerekçesiyle her iki davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, tarafların boşanmalarına, kadın lehine aylık 500 TL tedbir nafakasına, az kusurlu, geliri olmayan ve boşanmakla yoksulluğa düşecek kadın lehine aylık 750 TL yoksulluk nafakasına, ayrıca kadın lehine yasal faiziyle birlikte 40 bin TL maddî ve 40 bin TL manevî tazminata, ağır kusurlu olduğundan erkeğin tazminat taleplerinin reddine karar verdi.Yerel mahkeme 'başka kadınların fotoğrafını beğenmeyi' ağır kusur saydıDavalı koca, karara itiraz edince dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitti. Davalı eş, kusurlu olmadığını, kadının tam kusurlu olduğunu nafaka ve tazminat miktarının yüksek olduğunu ileri sürdü.İstinaf mahkemesi, davalı eşin “Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenerek güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu” belirterek erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadına bağlanan yoksulluk nafakasının da 1000 TL'ye yükseltilmesi gerektiğine karar verdi. Kadın lehine mahkemenin verdiği maddi tazminat miktarının da 30 bin TL'ye, manevi tazminat miktarının da 30 bin TL'ye düşürülmesi gerektiğine karar verdi.Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadıKayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karara davalı ve davacı karı koca itiraz etti. Dosya, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, emsal bir karara imza atarak, “Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenerek güven sarsıcı davranışlarda bulunmayı” boşanma nedeni kabul ederek Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararı oybirliğiyle onadı.

