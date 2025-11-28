https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/internetten-aldigi-zayiflama-kahvesi-olduruyordu-genc-annenin-kalbi-durdu-1101380274.html

İnternetten aldığı 'Zayıflama kahvesi' öldürüyordu: Genç annenin kalbi durdu

Sputnik Türkiye

İzmir'de kontrolsüz zayıflama kahvesi adı altında bir ürünü tüketen üç çocuk annesi genç kadının kalbi durdu. Ölümden dönen genç kadın 1.5 ay süren tedavisinin... 28.11.2025

İzmir'de zayıflamak isteyen 32 yaşındaki 3 çocuk annesi genç kadın, internetten satın aldığı 'zayıflama kahvesi'ni iki ay boyunca tüketti. Kalbi defalarca duran genç kadın hastaneye kaldırıldı. 15 günü entübe halde geçiren kadın 1.5 ay süren tedavinin ardından iyileşebildi. Uzmanlar ise son zamanlarda bu tür vakaların sayısının arttığını belirtirken, "Bu maddeler ani kalp durmasına neden oluyor. Kalp fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Ritim bozukluğu yapabiliyor bunlar. Böbrekleri çok etkiliyorlar. Böbrek yetmezliğine sokuyor" diyerek uyardı. İnternetten satın aldığı zayıflama kahvesi kalbini durdurduÖdemiş ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Özge İkibaş, 2 ay önce çalıştığı fabrikada fenalaştı. İkibaş'ın duran kalbi, Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisinde çalıştırıldı. Ödemiş'ten Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, ardından da Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İkibaş'ın kalbinin durma sebebini araştıran doktorlar, bir yakınından genç kadının bir süredir internetten aldığı zayıflama kahvesini içtiğini öğrendi. Hastanın vücudunda biriken toksik maddenin atılması için tedavi yürütüldü. İkibaş, 15 günü entübe olmak üzere 1,5 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu, taburcu edildi.Sakın almayın, kullanmayın diyerek uyardıKilo vermek için internetten aldığı zayıflama kahvesini 2 ay önce içmeye başladığını belirten İkibaş, şöyle konuştu:"Fazla kullandım, bir anda kalbim durdu. İnternetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. Aç karnına içiyorsunuz, zaten akşama kadar başka bir şey yedirmiyor. Kendimi şanslı hissediyorum. Yeni bir şans, yeni bir hayat. Tekrar böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Kimse kullanmasın, sonu kötü oluyor. Ölüm de olabilirdi. Çocuklarımı görememe, hayata devam etmeme ihtimalim olabilirdi. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar."Böyle vakalarla artık sık karşılaşıyoruz Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat, genç kadının hastaneye gelene kadar çok kez kalbinin durduğunu ve müdahaleyle çalıştırıldığını söyledi. Dr. Ayvat, "Solunum cihazına bağlıydı. Bütün kardiyak fonksiyonu testleri düşmüştü. Kalbin kasılma gücü ve böbreğinin idrar çıkarma özelliği çok azalmıştı. Bütün parametreleri bozulmuştu. Önce diyalize almayı düşündük. Tolere edemeyeceğini fark ettik. Her gün kandaki oksijen ve karbondioksit değerlerine göre solunum cihazını ayarladık. Böbrek destek tedavisine devam ettik." diye konuştu. Ani kalp durmasına neden oluyorAyvat, benzer vakalarla sık karşılaştığını belirterek, şöyle konuştu:

