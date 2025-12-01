https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/bangladesin-eski-lideri-seyh-hasina-ve-yegeni-yolsuzluktan-suclu-bulundu-1101452384.html

Bangladeş'in eski lideri Şeyh Hasina ve yeğeni yolsuzluktan suçlu bulundu

Bangladeş’in eski lideri Şeyh Hasina ve yeğeni yolsuzluktan suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

Bangladeş'te bir arazi projesine ilişkin yolsuzluk soruşturmasında, eski başbakan Şeyh Hasina 5 yıl, İngiliz İşçi Partisi milletvekili olan yeğeni Tulip Siddiq...

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Özel Yargıçlar Mahkemesi, hükümete ait bir arazi projesine ilişkin yolsuzluk davasında eski Başbakan Şeyh Hasina’yı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Hasina’nın İngiliz İşçi Partisi milletvekili olan yeğeni Tulip Siddiq’i ise 2 yıl hapis cezasına mahkum etti. Hasina’nın kız kardeşi Şeyh Rehana da aynı dava kapsamında 7 yıl hapis cezası aldı.Mahkeme hakimi, Hasina’nın başbakanlığı döneminde yetkisini kötüye kullandığını, Siddiq’in ise annesi ve kardeşlerinin devlet arazisi edinmesine yardımcı olmak için yolsuz etki kullandığını belirtti. Davada toplam 14 kişi daha şüpheli olarak yargılanıyor. Üç isme ayrıca 813’er dolar para cezası kesildi ve Rehana’ya tahsis edilen devlet arazisinin iptaline karar verildi.Hasina’nın partisi Avami Birliği, kararı 'tamamen öngörülebilir' olarak nitelendirerek, ülkedeki yolsuzlukla mücadele kurumunun 'siyasi amaçlarla kullanıldığını' savundu. Parti açıklamasında, Hasina ve ailesine yöneltilen tüm suçlamalar reddedildi ve yargı sürecinin adil olmadığı ileri sürüldü.Yeğeni suçlamaları kabul etmediTulip Siddiq ise kararın ardından yaptığı açıklamada, yargılamayı 'tam bir düzmece' olarak tanımladı ve Bangladeş vatandaşı olmadığını, yalnızca İngiliz vatandaşı olduğunu savundu. Bangladeşli savcılar ise Siddiq’in pasaport ve ulusal kimlik belgelerine ulaştıklarını ve kendisinin Bangladeş vatandaşı olarak yargılandığını öne sürdü.Siddiq, eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın kabinesinde görev yaparken, teyzesiyle olan bağlantıları nedeniyle ocak ayında istifa etmek zorunda kalmıştı. Herhangi bir suçu bulunmadığını savunan Siddiq, görevi bırakma nedenini “hükümet çalışmalarına zarar vermemek” olarak açıklamıştı.İnsanlığa karşı suçlardan ölüm cezası almıştıÖte yandan Şeyh Hasina, geçtiğimiz kasım ayında, ülkede düzenlenen kitlesel protestoların şiddetle bastırılmasıyla ilgili olarak insanlığa karşı suçlardan gıyabında ölüm cezasına çarptırılmıştı. 15 yıllık iktidarının ardından ülkeyi terk eden Hasina’nın Hindistan’da yaşadığı biliniyor.

