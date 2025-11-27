https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/idam-hukmunun-ardindan-seyh-hasinaya-yeni-dava-mahkeme-21-yil-hapis-cezasi-verdi-1101358506.html

İdam hükmünün ardından Şeyh Hasina’ya yeni dava: Mahkeme 21 yıl hapis cezası verdi

Bangladeş’in eski Başbakanı Şeyh Hasina, Purbachal konut projesindeki arazi tahsislerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle üç ayrı davada toplam 21 yıl hapis... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

Bangladeş’in eski Başbakanı Şeyh Hasina, ülkedeki en büyük planlı yerleşim yeri olan Purbachal New Town projesinde kamu arazilerinin usulsüz şekilde tahsis edilmesiyle ilgili üç ayrı yolsuzluk davasında toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tahsis edilen arsaların Hasina ve yakınları tarafından hak sahibi olmamalarına rağmen alındığını belirtti.Dakka’daki özel bir mahkeme tarafından açıklanan kararda yargıç Abdullah Al Mamun, Hasina’nın “devlet kaynaklarını kişisel mülk gibi kullanmak” amacıyla yetkisini kötüye kullandığını ifade ederek, cezanın ardışık şekilde uygulanmasına hükmetti.'Sistematik yolsuzluk' iddiasıHasina’ya yönelik üç dava, Bangladeş Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC) tarafından açıldı. Suçlamalar, Purbachal New Town projesinde değerli kamu arazilerinin kendisine, çocuklarına ve yakın çevresine aktarılmasını kapsıyor. Yargıç Mamun, kararında Hasina’nın davranışlarının “hak ve imtiyaz temelli bir yolsuzluk kültürünü yansıttığını” belirterek, “Kamu arazisini özel malı gibi görerek devlet kaynaklarını manipüle etti ve aile bireylerini kayırdı” ifadelerini kullandı. Hasina’nın oğlu Sajeeb Wazed ve kızı Saima Wazed de davalardan birinde 5’er yıl hapis cezası aldı.Geçen hafta idam cezası almıştıEski Başbakan, geçen hafta da öğrenci hareketine yönelik kanlı baskıların emrini verdiği suçlamasıyla insanlığa karşı suçlardan idam cezasına çarptırılmıştı. Bu baskınlar, 2024 yazında patlak veren ve aylarca süren büyük protestolar sırasında en az bin 400 kişinin ölümüne yol açmıştı.Hasina, 5 Ağustos 2024’te helikopterle ülkeden ayrılarak Hindistan’a geçti ve o tarihten bu yana Bangladeş’e dönmedi. Dakka’nın iade talebinde bulundu ancak talep Hindistan tarafından halen incelenmekte.Bangladeş siyasi geçiş sürecindeBangladeş, ekonomist Muhammed Yunus’un yönettiği geçici hükümet tarafından yönetiliyor. Yeni seçimlerin Şubat 2026’da yapılması planlanıyor. Siyasi tansiyon ise eski başbakan hakkındaki davalar ve devam eden yargı süreçleri nedeniyle yüksek seyrediyor.

