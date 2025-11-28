https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/sri-lanka-endonezya-taylandda-sel-felaketi-yasaniyor-can-kaybi-150yi-gecti-1101371863.html

Sri Lanka, Endonezya, Tayland'da sel felaketi yaşanıyor: Can kaybı 150'yi geçti

Sri Lanka, Endonezya, Tayland'da sel felaketi yaşanıyor: Can kaybı 150'yi geçti

28.11.2025

Asya'nın Hint okyanusu bölgelerinde şiddetli yağışlar, geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Sri Lanka, Tayland ve Endonezya'da can kayıpları artıyor. Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.TaylandTayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), Tayland'ın güney kesimlerinde 12 farklı noktada etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 1 milyon hane ve 3 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.Hükümet sözcüsü, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Songkhla eyaletinde sel kaynaklı can kayıplarının 55'e yükseldiğini, 7 eyalette toplam 82 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.Yetkililer, akşam saatlerine kadar etkilenen tüm bölgelerde su seviyesinin nehir kıyılarının altına düşmesini beklediklerini kaydetti.Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin güneyini vuran sel felaketinin ardından Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.EndonezyaEndonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı dün itibariyle 47'ye yükseldi.Sri LankaSri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde 47 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin kayıp olduğu bildirildi.Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkede geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kayıplarının olduğunu açıkladı.

