Ankara'da pitbull iki çocuğu yaraladı: Köpeğin sahibi tutuklandı

Ankara'da pitbull iki çocuğu yaraladı: Köpeğin sahibi tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki çocuğun yaralandığı pitbull saldırısıyla ilgili gözaltına alınan köpek sahibi F.T.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı... 01.12.2025

Atayurt Mahallesi'nde apartman koridorunda komşularının pitbull cinsi köpeğiyle karşılaşan Belkız Öztürk ve iki çocuğu saldırıya uğradı.Köpek, 1.5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk’ü yaraladı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin sahibi F.T.Ö. gözaltına alındı.Şüpheli F.T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Batı Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, 'birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

