https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/ankarada-pitbull-iki-cocugu-yaraladi-kopegin-sahibi-tutuklandi-1101455726.html
Ankara'da pitbull iki çocuğu yaraladı: Köpeğin sahibi tutuklandı
Ankara'da pitbull iki çocuğu yaraladı: Köpeğin sahibi tutuklandı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki çocuğun yaralandığı pitbull saldırısıyla ilgili gözaltına alınan köpek sahibi F.T.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı... 01.12.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101431240_0:114:1541:981_1920x0_80_0_0_b5d43d704c0ce2aaee08baa3bd9b0691.jpg
Atayurt Mahallesi'nde apartman koridorunda komşularının pitbull cinsi köpeğiyle karşılaşan Belkız Öztürk ve iki çocuğu saldırıya uğradı.Köpek, 1.5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk’ü yaraladı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin sahibi F.T.Ö. gözaltına alındı.Şüpheli F.T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Batı Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, 'birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da pitbull iki çocuğu yaraladı: Köpeğin sahibi tutuklandı

17:10 01.12.2025
© AA / AAPitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk
Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde iki çocuğun yaralandığı pitbull saldırısıyla ilgili gözaltına alınan köpek sahibi F.T.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Atayurt Mahallesi'nde apartman koridorunda komşularının pitbull cinsi köpeğiyle karşılaşan Belkız Öztürk ve iki çocuğu saldırıya uğradı.
Köpek, 1.5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk’ü yaraladı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin sahibi F.T.Ö. gözaltına alındı.
Şüpheli F.T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Batı Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, 'birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
