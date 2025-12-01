Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/asgari-ucret-gorusmeleri-basliyor-bakan-isikhandan-turk-ise-yeni-teklif-1101459293.html
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e yeni teklif
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e yeni teklif
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a Asgari Ücret Komisyonu için yeni bir teklif sundu. Edinilen bilgilere göre... 01.12.2025
2025-12-01T20:09+0300
2025-12-01T20:40+0300
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la konfederasyon genel merkezinde görüştü. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerisini paylaştı. Öneride komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve hükümeti temsilen 1 üyeden oluşacak şekilde düzenlenmesi teklif edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/yeni-asgari-ucret-icin-kritik-surec-basliyor-1101371074.html
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e yeni teklif

20:09 01.12.2025 (güncellendi: 20:40 01.12.2025)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a Asgari Ücret Komisyonu için yeni bir teklif sundu. Edinilen bilgilere göre, komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşması önerildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la konfederasyon genel merkezinde görüştü.
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerisini paylaştı. Öneride komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve hükümeti temsilen 1 üyeden oluşacak şekilde düzenlenmesi teklif edildi.
Asgari ücret zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
EKONOMİ
Yeni Asgari Ücret için kritik süreç başlıyor
28 Kasım, 08:25
