Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e yeni teklif
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e yeni teklif
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a Asgari Ücret Komisyonu için yeni bir teklif sundu. Edinilen bilgilere göre...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la konfederasyon genel merkezinde görüştü. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerisini paylaştı. Öneride komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve hükümeti temsilen 1 üyeden oluşacak şekilde düzenlenmesi teklif edildi.
20:09 01.12.2025 (güncellendi: 20:40 01.12.2025)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a Asgari Ücret Komisyonu için yeni bir teklif sundu. Edinilen bilgilere göre, komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşması önerildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la konfederasyon genel merkezinde görüştü.
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerisini paylaştı. Öneride komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve hükümeti temsilen 1 üyeden oluşacak şekilde düzenlenmesi teklif edildi.