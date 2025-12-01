Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la konfederasyon genel merkezinde görüştü. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerisini paylaştı. Öneride komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve hükümeti temsilen 1 üyeden oluşacak şekilde düzenlenmesi teklif edildi.

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e yeni teklif

