Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1.5 ve 5 yaşındaki iki kardeş yaralandı
Ankara'da evlerine girmek üzere asansörden inen Öztürk ailesinin 1.5 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğu karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101431240_0:114:1541:981_1920x0_80_0_0_b5d43d704c0ce2aaee08baa3bd9b0691.jpg
ankara, pitbull, çocuk, saldırı
22:04 30.11.2025 (güncellendi: 22:05 30.11.2025)
Ankara'da evlerine girmek üzere asansörden inen Öztürk ailesinin 1.5 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğu karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar tedavi altına alındı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesi pazar alışverişini tamamlayarak evlerine döndü. Anne Belkız Öztürk, çocuklarıyla asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıktığı sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı.
Köpek, 1.5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki Doğa Öztürk'e saldırdı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili konuşan baba Adem Öztürk, köpeğin içeriden çıkıp direkt çocuklarının üstüne saldırmaya başladığını söyledi.
"Yani ben gördüğüm zaman ağlıyorum artık, nefes alamıyorum" diyen baba Öztürk, apartman sakinlerinin daha önce köpek için şikayette bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bunlara bir an önce müdahale etmeliler. Apartmanda kaç kişi şikayetçi oldu ama hiçbir şey yapamadılar. Artık ben bunların ceza almalarını istiyorum. Yoksa bu saatten sonra 1.5 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakamam. Bunlar ceza almasalar ben o çocuğun yüzüne bakamayacağım. Lütfen sesimi duyun, ben başka bir şey istemiyorum. Şimdi hastanedeyiz, tedavisini yapacaklar inşallah. Şu an işte yüzü açık duruyor. Yani bakamıyorum bile yüzüne."
Köpeğin büyük bir pitbull cinsi köpek olduğunu belirten Öztürk, sahibinin ceza almasını istediğini söyledi.