Ankara'da giderek artan trafik sorunu: Sebebi araç sayısı mı, göç mü, hayalet araç mı?

Türkiye'deki trafik yoğunluğu her geçen gün belirgin şekilde artarken, aldığı göç ve artan araç sayısıyla Ankara'da da ulaşım vatandaşlar açısından sorun... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101159250_0:228:2435:1598_1920x0_80_0_0_bf0ffad9f1c09c0a58730023475f1b73.jpg

Ankara özellikle son bir yıldır, katlanarak artan trafikle mücadele ediyor.Ankara'da araç trafiği neden arttı?Ankara Kent Konseyi Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu Üyesi ve Kent Trafiği Strateji Uzmanı Ali İmran Erseven, başkentte bu yıl geçen yıla kıyasla araç sayısında yüzde 6,6'lık artış yaşandığını, bu araçların trafikte 22 dakikalık ek yük oluşturduğunu bildirdi.Ankara'da bir yılda araç sayısı 183 bin arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Ekim Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 30 milyon 883 bin 668'den 33 milyon 193 bin 636'ya yükseldi.Ankara'da ise 2024'te 2 milyon 783 bin 571 araç bulunurken, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla taşıt sayısı 183 bin 989 artarak 2 milyon 967 bin 560'a ulaştı.Ankara'da trafik neden artıyor? Araç sayısı, göç, hayalet araçAnkara Kent Konseyi Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu Üyesi ve Kent Trafiği Strateji Uzmanı Ali İmran Erseven, ülke genelinde araç sayısındaki artışın TÜİK verilerinde net bir şekilde görülebildiğine dikkati çekti.Türkiye'de 2024 yılından 2025'e araç sayısının yüzde 6 arttığını, Ankara'da ise bu artışın daha yüksek olduğunu vurgulayan Erseven, sözlerini şöyle sürdürdü:'Buna ulaşım problemi olarak bakmalıyız'Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Öcalır da trafik sorununun sadece otomobillere bağlı bir problem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.Daha fazla şerit ya da kavşak yaparak otomobillere yönelik adımlarla problemin çözülemeyeceğini kaydeden Öcalır, "Halbuki buna ulaşım problemi olarak bakmalıyız. 'Gitmemiz gereken yere otomobilimizle değil, toplu taşımayla gidebiliyor muyuz? Ya da bisikletçilerimiz için imkan var mı, aynı yere yaya olarak varabilir miyiz?' Odağımızı bunlara yönlendirsek çözümü de buluruz." diye konuştu.Ulaşım planlamasında farklı bir bakış açısı gerektiğine dikkati çeken Öcalır, şu değerlendirmelerde bulundu:

