Amasya’da cezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı: 23 yaralı
Amasya’da cezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı: 23 yaralı
Amasya’da İstanbul’dan çeşitli illere mahkum transferi yapan cezaevi nakil aracı, Merzifon–Suluova kara yolunda meydana gelen zincirleme kazaya karıştı. Kazada... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
Merzifon–Suluova kara yolunda cezaevi nakil aracı, otomobille çarpışan bir tıra arkadan çarptı.Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde yaptığı açıklamada kazada 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 şoförün hafif yaralandığını belirtti. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralılara müdahale etti.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
amasya, amasya valiliği, amasya cumhuriyet başsavcılığı, cezaevi, trafik, trafik kazası
amasya, amasya valiliği, amasya cumhuriyet başsavcılığı, cezaevi, trafik, trafik kazası

Amasya’da cezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı: 23 yaralı

23:12 01.12.2025 (güncellendi: 23:17 01.12.2025)
Amasya’da İstanbul’dan çeşitli illere mahkum transferi yapan cezaevi nakil aracı, Merzifon–Suluova kara yolunda meydana gelen zincirleme kazaya karıştı. Kazada 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 şoför hafif yaralandı.
Merzifon–Suluova kara yolunda cezaevi nakil aracı, otomobille çarpışan bir tıra arkadan çarptı.
Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde yaptığı açıklamada kazada 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 şoförün hafif yaralandığını belirtti. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralılara müdahale etti.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'da baraja düşen araçtaki üçüncü kişinin de cansız bedenine ulaşıldı: Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
Dün, 16:38
