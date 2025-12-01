https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/amasyada-cezaevi-nakil-araci-zincirleme-kazaya-karisti-23-yarali-1101461458.html
Amasya’da cezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı: 23 yaralı
Amasya'da İstanbul'dan çeşitli illere mahkum transferi yapan cezaevi nakil aracı, Merzifon–Suluova kara yolunda meydana gelen zincirleme kazaya karıştı. Kazada... 01.12.2025
Merzifon–Suluova kara yolunda cezaevi nakil aracı, otomobille çarpışan bir tıra arkadan çarptı.Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde yaptığı açıklamada kazada 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 şoförün hafif yaralandığını belirtti. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralılara müdahale etti.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
23:12 01.12.2025 (güncellendi: 23:17 01.12.2025)
