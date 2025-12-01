https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/amasyada-cezaevi-nakil-araci-zincirleme-kazaya-karisti-23-yarali-1101461458.html

Amasya’da cezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı: 23 yaralı

Amasya’da cezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı: 23 yaralı

Sputnik Türkiye

Amasya’da İstanbul’dan çeşitli illere mahkum transferi yapan cezaevi nakil aracı, Merzifon–Suluova kara yolunda meydana gelen zincirleme kazaya karıştı. Kazada... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T23:12+0300

2025-12-01T23:12+0300

2025-12-01T23:17+0300

türki̇ye

amasya

amasya valiliği

amasya cumhuriyet başsavcılığı

cezaevi

trafik

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101461284_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_b3f7c4590a040356a733940de81c8ebe.jpg

Merzifon–Suluova kara yolunda cezaevi nakil aracı, otomobille çarpışan bir tıra arkadan çarptı.Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde yaptığı açıklamada kazada 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 şoförün hafif yaralandığını belirtti. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralılara müdahale etti.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/vanda-baraja-ucan-aractaki-2-kisinin-cansiz-bedenleri-bulundu-3-kisi-araniyor-kaza-ani-goruntuleri-1101428362.html

türki̇ye

amasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amasya, amasya valiliği, amasya cumhuriyet başsavcılığı, cezaevi, trafik, trafik kazası