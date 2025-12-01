https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/afrika-domuz-vebasi-ispanyada-onlemleri-artirmak-icin-asker-gorevlendirildi-1101457452.html
Afrika domuz vebası İspanya'da: Önlemleri artırmak için asker görevlendirildi
Afrika domuz vebası İspanya’da: Önlemleri artırmak için asker görevlendirildi
İspanya'nın Katalonya bölgesinde görülen Afrika domuz vebası (ASF) salgınına karşı Tarım Bakanlığı ve yerel yönetim yetkililerinin yanı sıra askerler de sahaya... 01.12.2025
İspanya’nın Katalonya bölgesinde domuz çiftliklerinde tespit edilen Afrika domuz vebası salgınına karşı mücadele yoğunlaştırıldı. İnsan sağlığı için risk oluşturmadığı belirtilen bu hastalığa karşı alınan önlemlere, İspanya Askeri Acil Durum Birimi'nde(UME) bulunan askerler de dahil edildi.İspanya'da bakanlık ve özerk yönetim yetkilileri ile birlikte UME’nin 117 personeli ve 25 aracı Katalonya’ya sevk edildi. Yerel yönetim yetkilileri, veteriner, teknik ekip ve askerlerin domuz çiftliklerindeki hayvanları tek tek denetlediğini, birimler arasında sürekli iletişim sağlandığını duyurdu.AB Komisyonu sözcüsü Eva Hrncirova, salgınla ilgili bilgilendirme aldıklarını ve bir heyetin bölgeye gideceğini belirterek, hastalığın hızla yayılabileceği uyarısında bulundu. Hrncirova, önceden önlem almanın, hayvan kontrol bölgeleri oluşturmanın ve çiftliklerde tedbir uygulamanın önemine dikkat çekti.Katalonya’daki salgın, domuz eti ihracatında önemli bir yere sahip olan İspanya ekonomisini olumsuz etkileyebilir. Şu ana kadar Tayvan, Meksika ve Çin, Katalonya’dan domuz eti ithalatını durdurdu.Afrika domuz vebası, 2007’den bu yana Afrika, Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında 50’den fazla ülkeyi etkiledi. Güney Kore, geçtiğimiz hafta Afrika domuz vebası için 'kırmızı alarm' ilan etti. Ülke genelinde bu yıl altıncı kez tespit edilen hastalığın ardından yüzlerce hayvan itlaf edildi.
İspanya’nın Katalonya bölgesinde görülen Afrika domuz vebası (ASF) salgınına karşı Tarım Bakanlığı ve yerel yönetim yetkililerinin yanı sıra askerler de sahaya indi. Domuz çiftliklerinde kapsamlı denetimler başladı. Geçen hafta Güney Kore'de hastalık nedeniyle bu yıl 6. kez 'kırmızı alarm' ilan edilmişti.
İspanya’nın Katalonya bölgesinde domuz çiftliklerinde tespit edilen Afrika domuz vebası salgınına karşı mücadele yoğunlaştırıldı. İnsan sağlığı için risk oluşturmadığı belirtilen bu hastalığa karşı alınan önlemlere, İspanya Askeri Acil Durum Birimi'nde(UME) bulunan askerler de dahil edildi.
Afrika domuz vebası, domuzları etkileyen ve hem evcil hem de yaban domuzlarında ciddi hastalıklara yol açabilen viral bir enfeksiyondur. Hastalık, enfekte hayvanlarla doğrudan temas veya kontamine yem, ekipman ve giysiler yoluyla bulaşabilir; bazı durumlarda kene ve böcekler de virüsü taşıyabilir.
İnsanlara bulaşma riski bulunmaz, ancak domuzlar üzerinde ölümcül etkisi olabilir. ASF’ye yakalanan domuzlarda yüksek ateş, iştahsızlık, halsizlik, deride morarma ve kanamalar gibi belirtiler görülebilir ve özellikle virüsün agresif türlerinde ani ölümler meydana gelebilir.
İspanya'da bakanlık ve özerk yönetim yetkilileri ile birlikte UME’nin 117 personeli ve 25 aracı Katalonya’ya sevk edildi. Yerel yönetim yetkilileri, veteriner, teknik ekip ve askerlerin domuz çiftliklerindeki hayvanları tek tek denetlediğini, birimler arasında sürekli iletişim sağlandığını duyurdu.
AB Komisyonu sözcüsü Eva Hrncirova, salgınla ilgili bilgilendirme aldıklarını ve bir heyetin bölgeye gideceğini belirterek, hastalığın hızla yayılabileceği uyarısında bulundu. Hrncirova, önceden önlem almanın, hayvan kontrol bölgeleri oluşturmanın ve çiftliklerde tedbir uygulamanın önemine dikkat çekti.
Katalonya’daki salgın, domuz eti ihracatında önemli bir yere sahip olan İspanya ekonomisini olumsuz etkileyebilir. Şu ana kadar Tayvan, Meksika ve Çin, Katalonya’dan domuz eti ithalatını durdurdu.
Afrika domuz vebası, 2007’den bu yana Afrika, Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında 50’den fazla ülkeyi etkiledi. Güney Kore, geçtiğimiz hafta Afrika domuz vebası için 'kırmızı alarm' ilan etti. Ülke genelinde bu yıl altıncı kez tespit edilen hastalığın ardından yüzlerce hayvan itlaf edildi.