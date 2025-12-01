Afrika domuz vebası İspanya’da: Önlemleri artırmak için asker görevlendirildi

Afrika domuz vebası, domuzları etkileyen ve hem evcil hem de yaban domuzlarında ciddi hastalıklara yol açabilen viral bir enfeksiyondur. Hastalık, enfekte hayvanlarla doğrudan temas veya kontamine yem, ekipman ve giysiler yoluyla bulaşabilir; bazı durumlarda kene ve böcekler de virüsü taşıyabilir.

İnsanlara bulaşma riski bulunmaz, ancak domuzlar üzerinde ölümcül etkisi olabilir. ASF’ye yakalanan domuzlarda yüksek ateş, iştahsızlık, halsizlik, deride morarma ve kanamalar gibi belirtiler görülebilir ve özellikle virüsün agresif türlerinde ani ölümler meydana gelebilir.