ABD Başkanı Trump: Venezüella üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu varsayın

16:17 29.11.2025 (güncellendi: 16:18 29.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, tüm havayollarını Venezüella üzerindeki ve çevresindeki hava sahasını kapalı olarak varsaymaya çağırdı.
Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, şu cümleleri kaydetti:
Tüm havayollarına, pilotlara, uyuşturucu tacirlerine ve insan kaçakçılarına: Lütfen Venezüella üzerindeki ve çevresindeki hava sahasını tamamen kapalı olduğunu varsayın.
New York Times gazetesi daha önce kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın CIA’in Venezüella’da gizli operasyonlar yürütme planlarını onayladığını ve bunun ABD’nin olası askeri eylemlerine hazırlık niteliği taşıyabileceğini bildirmişti.
ABD ile Venezüella arasındaki gerginlik
Son iki ay içinde ABD, Karayip Denizi'nde uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri imha etmek için silahlı kuvvetlerini kullanmıştı. Yetkililerin açıklamalarına göre bu tür operasyonlar, ulusötesi suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla yürütülüyor.
Söz konusu bu operasyonlar sebebiyle Karacas ile Washington arasındaki ilişkiler ciddi şekilde gerilmişti. Beyaz Saray, Maduro hükümetini istikrarsızlaştırmak için CIA’e cumhuriyet içinde gizli operasyonlar yürütme izni vermişti. ABD Başsavcısı Pam Bondi ise Maduro’nun tutuklanmasına yardımcı olacak bilgi karşılığında 50 milyon dolarlık ödül açıklamıştı.
Ekim ayının sonunda ise Newsweek, uydu görüntülerine dayanarak Amerikan helikopter gemisi Iwo Jima ve ona eşlik eden gemilerin La Orchila Adası’na yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunduğunu bildirmişti. Söz konusu bu bölgede Venezüella’nın önemli hava üslerinden biri ve radar kompleksleri yer alıyordu. Miami Herald ise ABD’nin önümüzdeki günlerde Venezüella topraklarındaki hedeflere saldırı düzenleyebileceğini yazmıştı.
Tüm bu haberleri yorumlayan Trump, Maduro’nun devlet başkanı olarak günlerinin sayılı olduğunu düşündüğünü ifade etmişti. Bununla birlikte Washington’un Karacas ile savaşmayı planlamadığını da eklemişti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise aksi yöndeki medya haberlerini yalan olarak nitelendirmişti
Kasım ayının ortasında ABD Donanması’nın, USS Gerald R. Ford liderliğindeki bir saldırı grubu Karayip Denizi sularına girmişti. Uçak gemisinin mürettebatı dört bin kişiden oluşuyor ve gemide onlarca taktik savaş uçağı bulunuyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ekim ayında uçak gemisi grubunun ABD Merkez ve Güney Amerika’daki Güney Komutanlığı’nın emrine verilmesi talimatını vermişti.