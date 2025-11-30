https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/yolcu-otobusu-devrildi-2-kisi-oldu-21-kisi-yaralandi-1101420033.html
Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. 30.11.2025, Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.Yolcu otobüsü devrildiSürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.2 kişi hayatını kaybettiKazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.