Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. 30.11.2025

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.Yolcu otobüsü devrildiSürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.2 kişi hayatını kaybettiKazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

