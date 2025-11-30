https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/yine-bocek-ilaclama-yine-zehirlenme-corumda-hasere-ilaclamasi-sonrasi-8-kisi-hastaneye-kaldirildi-1101421312.html
Yine böcek ilaçlama yine zehirlenme: Çorum'da haşere ilaçlaması sonrası 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Yine böcek ilaçlama yine zehirlenme: Çorum'da haşere ilaçlaması sonrası 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Çorum'da bir binada haşere ilaçlaması yapılmasının ardından zehirlenme şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı. 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T10:13+0300
2025-11-30T10:13+0300
2025-11-30T10:13+0300
türki̇ye
çorum
ilaçlama
böcek
zehirlenme
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101421395_0:2:3638:2048_1920x0_80_0_0_ad24dca427794726cfea42c1a230bd04.jpg
Çorum'da böcek ilaçlamasının ardından binada yaşayan 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Böcek ilaçlamadan zehirlenmeValilikten yapılan yazılı açıklamada, Varinli Caddesi'ndeki bir apartmanda ilaçlama yapılmasının ardından bina sakinlerinin kimyasal zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediği kaydedildi.İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, binada yaşayan ve ilaçlamanın ardından rahatsızlanan 3 aileden 8 kişinin sağlık ekiplerince zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.Hayati tehlikeleri var mı?Açıklamada, 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları ifade edilerek, ihbarın ardından Çorum İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimyasal ölçümlerinde, haşere ilaçlaması yapılan dairenin çocuk odası bölümünde 'uçucu organik bileşik (VOC) madde' tespit edildiği, diğer daire ve binanın ortak kullanım alanlarında ise herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.Öte yandan, ilaçlama yapan A.U. da polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bocek-ailesinin-olumu-sorusturmasi-dort-supheli-tahliye-edildi-1101319746.html
türki̇ye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101421395_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_0a67f71defb7b8b731e342b6ecc290e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çorum'da böcek ilaçlamasından zehirlenme, çorum. böcek ilaçlama
çorum'da böcek ilaçlamasından zehirlenme, çorum. böcek ilaçlama
Yine böcek ilaçlama yine zehirlenme: Çorum'da haşere ilaçlaması sonrası 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Ayrıntılar geliyor
Çorum'da bir binada haşere ilaçlaması yapılmasının ardından zehirlenme şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da böcek ilaçlamasının ardından binada yaşayan 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Böcek ilaçlamadan zehirlenme
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Varinli Caddesi'ndeki bir apartmanda ilaçlama yapılmasının ardından bina sakinlerinin kimyasal zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediği kaydedildi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, binada yaşayan ve ilaçlamanın ardından rahatsızlanan 3 aileden 8 kişinin sağlık ekiplerince zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Hayati tehlikeleri var mı?
Açıklamada, 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları ifade edilerek, ihbarın ardından Çorum İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimyasal ölçümlerinde, haşere ilaçlaması yapılan dairenin çocuk odası bölümünde 'uçucu organik bileşik (VOC) madde' tespit edildiği, diğer daire ve binanın ortak kullanım alanlarında ise herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.
Öte yandan, ilaçlama yapan A.U. da polis ekiplerince gözaltına alındı.