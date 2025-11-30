https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/taylandda-sel-felaketi-can-kaybi-162ye-ulasti-1101424812.html
Tayland'da sel felaketi: Can kaybı 162'ye ulaştı
2025-11-30
Tayland'ın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi. Başbakan Anutin Charnvirakul, hükümetin sel yönetimindeki eksikliklerini... 30.11.2025
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin güneyindeki sel felaketinin yaralarını sarmak için iyileştirme ve tazminat planlarını açıkladı. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye ulaştığı bildirildi.Afet Önleme ve Azaltma Dairesi, 12 güney eyaletindeki şiddetli yağışların neden olduğu sellerden 1.4 milyondan fazla hanenin ve 3.8 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu. Hükümet sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, özellikle Songkhla eyaletinde 126 kişinin olmak üzere sekiz eyalette toplam 162 can kaybı olduğunu doğruladı.Kraliyet ailesinden yardım eliBaşbakan Anutin, selden etkilenen bölgeleri ziyaretinde halktan, "hükümetin onlara bakamadığı ve koruyamadığı için" özür dilediğini belirtti. Hükümetin önümüzdeki hafta tazminat ödemelerine başlayacağını açıklayan Anutin, borç erteleme ve faizsiz krediler gibi ek yardım önlemlerini de sıraladı.Kral Maha Vajiralongkorn'un, selden ağır hasar gören Hat Yai Hastanesi'ne 3.11 milyon dolar bağışlayacağı ve sel kurbanlarının cenazeleri için kraliyet desteği sağlayacağı açıklandı.Sular çekilmeye başladıAfet Önleme Dairesi, cumartesi sabahı itibarıyla tüm etkilenen eyaletlerde su seviyelerinin düşmeye başladığını bildirdi. Görüntülerde, bölge sakinlerinin daha önce sular altında kalan evlerine dönerek hasarı kontrol ettikleri görüldü.
tayland
