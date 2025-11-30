https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/sokakta-cocugunu-darbeden-baba-gozaltina-alindi-kafasini-otomobile-vurup-yere-firlatmisti-1101431111.html
Sokakta çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı: Kafasını otomobile vurup yere fırlatmıştı
Sokakta çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı: Kafasını otomobile vurup yere fırlatmıştı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yabancı uyruklu baba gözaltına alındı. Görüntülere babanın kendi kız çocuğunu başından tutarak bir otomobilin... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T23:59+0300
2025-11-30T23:59+0300
2025-11-30T23:59+0300
darp
türki̇ye
seyhan
çocuk
baba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101432189_0:136:3065:1860_1920x0_80_0_0_89e32beea9c5198f87d037e1a81fbb3c.jpg
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Yenibey Mahallesi'ndeki sokakta ailesiyle yürüyen kız çocuğunun babası tarafından darbedildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit edilen Suriyeli 33 yaşındaki Abdurrahman B. Şehitduran Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Valilikten yapılan açıklamada, darbedilen çocuğun 8 yaşında olduğu, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/pitbull-cinsi-kopegin-saldirisina-ugrayan-15-ve-5-yasindaki-iki-kardes-yaralandi-1101431139.html
türki̇ye
seyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101432189_204:0:2863:1994_1920x0_80_0_0_03f62c0939c8bcc380303c807188c83f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
darp, seyhan, çocuk, baba
darp, seyhan, çocuk, baba
Sokakta çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı: Kafasını otomobile vurup yere fırlatmıştı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yabancı uyruklu baba gözaltına alındı. Görüntülere babanın kendi kız çocuğunu başından tutarak bir otomobilin arkasına vurduğu ardından çocuğu yere attığı anlar yansımıştı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Yenibey Mahallesi'ndeki sokakta ailesiyle yürüyen kız çocuğunun babası tarafından darbedildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit edilen Suriyeli 33 yaşındaki Abdurrahman B. Şehitduran Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, darbedilen çocuğun 8 yaşında olduğu, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.