Sokakta çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı: Kafasını otomobile vurup yere fırlatmıştı

30.11.2025

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Yenibey Mahallesi'ndeki sokakta ailesiyle yürüyen kız çocuğunun babası tarafından darbedildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit edilen Suriyeli 33 yaşındaki Abdurrahman B. Şehitduran Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Valilikten yapılan açıklamada, darbedilen çocuğun 8 yaşında olduğu, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

