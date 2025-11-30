Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/sokakta-cocugunu-darbeden-baba-gozaltina-alindi-kafasini-otomobile-vurup-yere-firlatmisti-1101431111.html
Sokakta çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı: Kafasını otomobile vurup yere fırlatmıştı
Sokakta çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı: Kafasını otomobile vurup yere fırlatmıştı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yabancı uyruklu baba gözaltına alındı. Görüntülere babanın kendi kız çocuğunu başından tutarak bir otomobilin... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
darp
türki̇ye
seyhan
çocuk
baba
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Yenibey Mahallesi'ndeki sokakta ailesiyle yürüyen kız çocuğunun babası tarafından darbedildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit edilen Suriyeli 33 yaşındaki Abdurrahman B. Şehitduran Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Valilikten yapılan açıklamada, darbedilen çocuğun 8 yaşında olduğu, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
türki̇ye
seyhan
SON HABERLER
tr_TR
darp, seyhan, çocuk, baba
darp, seyhan, çocuk, baba

Sokakta çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı: Kafasını otomobile vurup yere fırlatmıştı

23:59 30.11.2025
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba gözaltına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
© AA / Koray Kılıç
Abone ol
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yabancı uyruklu baba gözaltına alındı. Görüntülere babanın kendi kız çocuğunu başından tutarak bir otomobilin arkasına vurduğu ardından çocuğu yere attığı anlar yansımıştı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Yenibey Mahallesi'ndeki sokakta ailesiyle yürüyen kız çocuğunun babası tarafından darbedildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit edilen Suriyeli 33 yaşındaki Abdurrahman B. Şehitduran Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, darbedilen çocuğun 8 yaşında olduğu, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
