Sıcaklıklar düşüyor, 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji'nin son verilerine göre hava sıcaklıkları yeni haftada düşüyor. 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. 30.11.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor.14 il için kuvvetli sağanak uyarısıMGM İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis görülecek.Düşmeye devam edecek hava sıcaklıkları ise bugün mevsim normalleri civarına gerileyecek.Bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, Güney ve batısı ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 15°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 15°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ADANA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıESKİŞEHİR 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıDÜZCE 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıSİNOP 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Damsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AMASYA 5°C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıRİZE 10°C, 19°CParçalı bulutluSAMSUN 13°C, 18°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıTRABZON 13°C, 21°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın güney ve batısı ile Erzurum, Muş ve bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Haberin DevamıERZURUM -4°C, 10°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurluKARS -8°C, 11°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluMALATYA 2°C, 5°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurluVAN -2°C, 12°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR 2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıGAZİANTEP 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıMARDİN 10°C, 16°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluSİİRT 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

