Sıcaklıklar düşüyor, 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
09:31 30.11.2025 (güncellendi: 09:32 30.11.2025)
© AAİstanbul sağanak
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Meteoroloji'nin son verilerine göre hava sıcaklıkları yeni haftada düşüyor. 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor.
14 il için kuvvetli sağanak uyarısı
MGM İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis görülecek.
Düşmeye devam edecek hava sıcaklıkları ise bugün mevsim normalleri civarına gerileyecek.
Bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve batısı ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve batısı ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Damsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Damsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 5°C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
RİZE 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN 13°C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın güney ve batısı ile Erzurum, Muş ve bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın güney ve batısı ile Erzurum, Muş ve bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Haberin Devamı
ERZURUM -4°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
KARS -8°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MALATYA 2°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
VAN -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
MARDİN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SİİRT 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı