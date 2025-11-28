https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/siddetli-yagis-ve-kar-geliyor-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-istanbul-icin-kar-yagisi-1101381029.html

Şiddetli yağış ve kar geliyor: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın için sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Açıklamada, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların etkili olacağı belirtildi. Özellikle Kıyı Ege ve Edirne’de yağışların çok kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.Meteoroloji, İzmir’in sahil ilçeleri başta olmak üzere Aydın, Bodrum ve Marmaris çevresinde hortum ve dolu yağışı ihtimaline dikkat çekti. Bölge sakinlerinin ani hava olaylarına karşı tedbirli olması istendi.Sıcaklıklar düşüyor: Kar yağışı beklenen illerMGM verilerine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, pazar gününden itibaren düşüşe geçecek. Yeni haftada, özellikle yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.Pazar ve pazartesi günleri Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Pazartesi günü ise Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Gümüşhane ve Erzincan kar yağışının etkili olacağı bölgeler arasında.1 Aralık’a denk gelen haftanın ilk gününde 13 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor:Erzurum, Van, Kars, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Ardahan ve Bayburt.AKOM'dan İstanbul'a uyarıAKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da hafta sonu bulutlu bir hava hakim olacak:“İstanbul'da hafta sonu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların 15 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor.”İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Orhan Şen tarih verdiCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar bekleyen milyonlara açıklama yaptı. Şen, kar ihtimalinin yılın ilk ayında güçleneceğini belirterek şunları söyledi:“Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken. Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle Ocak ayının ikinci yarısı gibi yani Ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak dolayısıyla Aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor. Anadolu tarafında Aralık ayının ikinci yarısında kar görülebilir. Pazar günü yüksek kesimlerde kar yağışı olacak. Doğu Anadolu'da pazar günü kar yağışı görülecek.”

