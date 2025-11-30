https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/rus-hava-savunmasi-dun-gece-ukraynaya-ait-33-iha-imha-etti-1101423042.html
Rus hava savunması dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA imha etti
30.11.2025
Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "Görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 33 uçak tipi insansız hava aracı imha etti" ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Rus güçlerin Rostov Bölgesi'nde 16, Krasnodar Bölgesi'nde 7, Belgorod Bölgesi'nde 3 ve Kursk Bölgesinde bir İHA'yı imha ettiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, 6 İHA ise Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildi. Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 33 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "Görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 33 uçak tipi insansız hava aracı imha etti" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Rus güçlerin Rostov Bölgesi'nde 16, Krasnodar Bölgesi'nde 7, Belgorod Bölgesi'nde 3 ve Kursk Bölgesinde bir İHA'yı imha ettiği bilgisini verdi.
Açıklamaya göre, 6 İHA ise Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.