Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/peskov-ukraynada-cozumun-yakin-olduguna-dair-aciklamalar-icin-erken-1101307371.html
Peskov: Ukrayna'da çözümün yakın olduğuna dair açıklamalar için erken
Peskov: Ukrayna'da çözümün yakın olduğuna dair açıklamalar için erken
Sputnik Türkiye
Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözümü engelleme çabası içinde olanlar bulunduğunu belirterek çözüme yaklaşıldığını söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T13:07+0300
2025-11-26T13:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
rusya
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869535_0:25:756:450_1920x0_80_0_0_5b6c932a8eeaefbc23dce0e54ef9e0dc.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki durumun barışçıl çözüme yakın olduğuna dair açıklamaları 'erken' olarak niteledi. Peskov, ABD de dahil çeşitli ülkelerde birçok kişinin barışçıl girişimleri baltalama çabası içinde olduğunun altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, sızdırıldığı öne sürülen telefon görüşmeleri hakkında "Aslında, en başta bunların önemini abartmaya gerek yok. Ancak ABD de dahil çeşitli ülkelerde bu barışçıl eğilimleri rayından çıkarmaya çalışacak çok sayıda insan olacağı kesin, bu türden çok insan olacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/usakov-beyaz-saray-ozel-temsilcisi-witkoff-haftaya-moskovaya-gelecek-1101297752.html
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869535_63:0:695:474_1920x0_80_0_0_355f656524e1453fb52788e1c8740a36.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, rusya, abd
ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, rusya, abd

Peskov: Ukrayna'da çözümün yakın olduğuna dair açıklamalar için erken

13:07 26.11.2025 (güncellendi: 13:11 26.11.2025)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваMoskova, Kremlin
Moskova, Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözümü engelleme çabası içinde olanlar bulunduğunu belirterek çözüme yaklaşıldığını söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki durumun barışçıl çözüme yakın olduğuna dair açıklamaları 'erken' olarak niteledi.

Peskov, ABD de dahil çeşitli ülkelerde birçok kişinin barışçıl girişimleri baltalama çabası içinde olduğunun altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü, sızdırıldığı öne sürülen telefon görüşmeleri hakkında "Aslında, en başta bunların önemini abartmaya gerek yok. Ancak ABD de dahil çeşitli ülkelerde bu barışçıl eğilimleri rayından çıkarmaya çalışacak çok sayıda insan olacağı kesin, bu türden çok insan olacak" dedi.
Стив Уиткофф - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Uşakov: Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, haftaya Moskova'ya gelecek
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала