Peskov: Ukrayna'da çözümün yakın olduğuna dair açıklamalar için erken
Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözümü engelleme çabası içinde olanlar bulunduğunu belirterek çözüme yaklaşıldığını söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki durumun barışçıl çözüme yakın olduğuna dair açıklamaları 'erken' olarak niteledi. Peskov, ABD de dahil çeşitli ülkelerde birçok kişinin barışçıl girişimleri baltalama çabası içinde olduğunun altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, sızdırıldığı öne sürülen telefon görüşmeleri hakkında "Aslında, en başta bunların önemini abartmaya gerek yok. Ancak ABD de dahil çeşitli ülkelerde bu barışçıl eğilimleri rayından çıkarmaya çalışacak çok sayıda insan olacağı kesin, bu türden çok insan olacak" dedi.
13:07 26.11.2025 (güncellendi: 13:11 26.11.2025)
