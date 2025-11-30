https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/nato-tatbikatinda-kaza-belcikali-asker-hayatini-kaybetti-1101427406.html

NATO tatbikatında kaza: Belçikalı asker hayatını kaybetti

Litvanya'da düzenlenen NATO tatbikatı sırasında bir Belçikalı asker havan topu eğitimi sırasında yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma... 30.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-30T16:14+0300

2025-11-30T16:14+0300

2025-11-30T16:14+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101427027_0:142:3384:2046_1920x0_80_0_0_597d09fd0380decad38e07cace789117.jpg

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ve Genelkurmay Başkanı Frederik Vansina, Litvanya'da NATO misyonu kapsamında görev yapan bir Belçikalı askerin havan topu eğitimi sırasında yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı.Olayla ilgili Belçika federal savcılığı soruşturma başlattı. Federal savcı ve askeri soruşturmalarda uzman iki dedektifin olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu bildirildi.NATO'nun doğu kanadında görevHayatını kaybeden askerin, Belçika'nın Brasschaat kentindeki Topçu Taburu'na mensup olduğu belirtildi. Yaklaşık 200 Belçikalı asker, NATO'nun İleri Kara Kuvvetleri misyonu kapsamında yaz aylarından bu yana Litvanya'da görev yapıyordu.

2025

