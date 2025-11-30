https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/nato-tatbikatinda-kaza-belcikali-asker-hayatini-kaybetti-1101427406.html
NATO tatbikatında kaza: Belçikalı asker hayatını kaybetti
NATO tatbikatında kaza: Belçikalı asker hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Litvanya'da düzenlenen NATO tatbikatı sırasında bir Belçikalı asker havan topu eğitimi sırasında yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T16:14+0300
2025-11-30T16:14+0300
2025-11-30T16:14+0300
dünya
avrupa
litvanya
belçika
nato
havan
havan topu
eğitim
tatbikat
top mermisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101427027_0:142:3384:2046_1920x0_80_0_0_597d09fd0380decad38e07cace789117.jpg
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ve Genelkurmay Başkanı Frederik Vansina, Litvanya'da NATO misyonu kapsamında görev yapan bir Belçikalı askerin havan topu eğitimi sırasında yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı.Olayla ilgili Belçika federal savcılığı soruşturma başlattı. Federal savcı ve askeri soruşturmalarda uzman iki dedektifin olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu bildirildi.NATO'nun doğu kanadında görevHayatını kaybeden askerin, Belçika'nın Brasschaat kentindeki Topçu Taburu'na mensup olduğu belirtildi. Yaklaşık 200 Belçikalı asker, NATO'nun İleri Kara Kuvvetleri misyonu kapsamında yaz aylarından bu yana Litvanya'da görev yapıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-hucum-birlikleri-donbassta-bir-yerlesime-daha-girdi-1101424142.html
litvanya
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101427027_234:0:3151:2188_1920x0_80_0_0_ccf69704e561f91c392744260a7bfa09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, litvanya, belçika, nato, havan, havan topu, eğitim, tatbikat, top mermisi
avrupa, litvanya, belçika, nato, havan, havan topu, eğitim, tatbikat, top mermisi
NATO tatbikatında kaza: Belçikalı asker hayatını kaybetti
Litvanya'da düzenlenen NATO tatbikatı sırasında bir Belçikalı asker havan topu eğitimi sırasında yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ve Genelkurmay Başkanı Frederik Vansina, Litvanya'da NATO misyonu kapsamında görev yapan bir Belçikalı askerin havan topu eğitimi sırasında yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı.
Olayla ilgili Belçika federal savcılığı soruşturma başlattı. Federal savcı ve askeri soruşturmalarda uzman iki dedektifin olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu bildirildi.
NATO'nun doğu kanadında görev
Hayatını kaybeden askerin, Belçika'nın Brasschaat kentindeki Topçu Taburu'na mensup olduğu belirtildi. Yaklaşık 200 Belçikalı asker, NATO'nun İleri Kara Kuvvetleri misyonu kapsamında yaz aylarından bu yana Litvanya'da görev yapıyordu.