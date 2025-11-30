https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/kutahyada-deprem-afad-depremin-merkez-ussu-ve-buyuklugunu-acikladi-1101423584.html
Kütahya'da deprem: AFAD depremin merkez üssü ve büyüklüğünü açıkladı
Kütahya Gediz'de saat 11.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.11.2025, Sputnik Türkiye
AFAD Kütahya'da deprem olduğunu duyurdu.
11:45 30.11.2025 (güncellendi: 11:50 30.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kütahya Gediz'de saat 11.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Kütahya'da deprem olduğunu duyurdu.
'Saat 11.36'da merkez üssü Gediz olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi'