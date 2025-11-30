Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/afad-duyurdu-antalyada-deprem-1101419763.html
AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD sabah 08.48'de Antalya Kumluca'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T09:05+0300
2025-11-30T09:05+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
kumluca
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya'da deprem mi oldu, afad deprem, antalya deprem
antalya'da deprem mi oldu, afad deprem, antalya deprem

AFAD duyurdu: Antalya'da deprem

09:05 30.11.2025
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD sabah 08.48'de Antalya Kumluca'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала