AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
AFAD sabah 08.48'de Antalya Kumluca'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 30.11.2025, Sputnik Türkiye
Ayrıntılar geliyor
