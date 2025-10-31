https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/abd-siyasileri-ile-yakin-iliskisi-bulanan-kim-kardashian-abdnin-1969-aya-inisi-sahteydi-1100645284.html

ABD siyasileri ile yakın ilişkisi bulanan Kim Kardashian: ABD'nin 1969'da Ay’a inişi sahteydi, gerçekleşmedi

ABD siyasileri ile yakın ilişkisi bulanan Kim Kardashian: ABD'nin 1969'da Ay’a inişi sahteydi, gerçekleşmedi

Sputnik Türkiye

Reality yıldızı Kim Kardashian, The Kardashians dizisinin son bölümünde 1969’daki Apollo 11 Ay’a inişinin sahte olduğunu söyledi. Kardashian, astronot Buzz... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T14:30+0300

2025-10-31T14:30+0300

2025-10-31T14:30+0300

kim kardashian

abd

abd

ay

yaşam

sarah paulson

neil armstrong

nasa

apollo 11

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/15/1043626267_0:276:2047:1427_1920x0_80_0_0_4a9f051667cc5ad417595011fcd4b5c1.jpg

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, The Kardashians dizisinin 30 Ekim tarihli yeni bölümünde dikkat çekici bir açıklama yaptı.45 yaşındaki Kardashian, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in 1969’daki Ay’a inişinin “gerçekleşmediğini” öne sürdü.“All’s Fair” dizisindeki rol arkadaşı Sarah Paulson’a hitaben “Sana Buzz Aldrin’in konuşmalarını gönderiyorum. O bile artık bunun olmadığını söylüyor,” dedi.'Aldrin yaşlanınca gerçeği söylüyor'Kardashian, Aldrin’in yaşlandıkça “gerçeği ağzından kaçırdığını” iddia ederek, “Ay’a iniş olmadı. Bence her şey sahteydi,” ifadesini kullandı.Ancak Aldrin, geçtiğimiz yıl PEOPLE dergisine verdiği röportajda “Apollo 11 görevine katılmaktan onur duyduğunu” söylemişti.Bu nedenle Kardashian’ın kullandığı videoların yanlış yorumlandığı veya bağlamından koparıldığı belirtiliyor.Komplo teorileri: Bayrak, ayakkabı ve yıldızlarKardashian, Ay’a inişin sahte olduğuna inanmasının nedenlerini sıralarken şu ifadeleri kullandı:Uzmanlara göre bu iddiaların tamamı defalarca çürütüldü. NASA kayıtlarında bayrağın “dalgalanmasının” nedeninin, direğe bağlı yatay bir metal çubuk olduğu; yıldızların görünmemesinin ise kamera pozlama süresinden kaynaklandığı belirtiliyor.Sarah Paulson: Derinlemesine araştıracağımKardashian’ın set arkasında paylaştığı bu konuşmalar sırasında Sarah Paulson, “Beni derin bir araştırmaya sürüklüyorsun,” diyerek şaka yaptı.Kardashian ise kamera karşısında, “Sarah’ya her zaman komplo teorileri gönderiyorum,” diyerek gülümsedi.Programın yayınında, bir yapımcı Kardashian’a doğrudan “Gerçekten Ay’a gidilmediğine mi inanıyorsun?” diye sordu.Kardashian yanıtladı:“Evet, bence gitmedik. Sahteydi.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/jeff-bezos-ve-lauren-sanchezin-20-milyon-dolarlik-dugunu-venedikte-basladi-trump-kardashian-ve-1097397678.html

abd

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kim kardashian, abd, abd, ay, sarah paulson, neil armstrong, nasa, apollo 11