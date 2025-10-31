ABD siyasileri ile yakın ilişkisi bulanan Kim Kardashian: ABD'nin 1969'da Ay’a inişi sahteydi, gerçekleşmedi
© AFP 2023 / Jean-Baptiste LacroixAltın Oran denklemine göre ‘mükemmel yüz’e sahip ünlü kadınlar
© AFP 2023 / Jean-Baptiste Lacroix
Abone ol
Reality yıldızı Kim Kardashian, The Kardashians dizisinin son bölümünde 1969’daki Apollo 11 Ay’a inişinin sahte olduğunu söyledi. Kardashian, astronot Buzz Aldrin’in açıklamalarını “kanıt” olarak gösterdi. NASA iddialara sessiz, uzmanlar ise teorileri “tamamen asılsız” olarak değerlendiriyor.
Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, The Kardashians dizisinin 30 Ekim tarihli yeni bölümünde dikkat çekici bir açıklama yaptı.
45 yaşındaki Kardashian, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in 1969’daki Ay’a inişinin “gerçekleşmediğini” öne sürdü.
“All’s Fair” dizisindeki rol arkadaşı Sarah Paulson’a hitaben “Sana Buzz Aldrin’in konuşmalarını gönderiyorum. O bile artık bunun olmadığını söylüyor,” dedi.
45 yaşındaki Kardashian, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in 1969’daki Ay’a inişinin “gerçekleşmediğini” öne sürdü.
“All’s Fair” dizisindeki rol arkadaşı Sarah Paulson’a hitaben “Sana Buzz Aldrin’in konuşmalarını gönderiyorum. O bile artık bunun olmadığını söylüyor,” dedi.
'Aldrin yaşlanınca gerçeği söylüyor'
Kardashian, Aldrin’in yaşlandıkça “gerçeği ağzından kaçırdığını” iddia ederek, “Ay’a iniş olmadı. Bence her şey sahteydi,” ifadesini kullandı.
Ancak Aldrin, geçtiğimiz yıl PEOPLE dergisine verdiği röportajda “Apollo 11 görevine katılmaktan onur duyduğunu” söylemişti.
Bu nedenle Kardashian’ın kullandığı videoların yanlış yorumlandığı veya bağlamından koparıldığı belirtiliyor.
Ancak Aldrin, geçtiğimiz yıl PEOPLE dergisine verdiği röportajda “Apollo 11 görevine katılmaktan onur duyduğunu” söylemişti.
Bu nedenle Kardashian’ın kullandığı videoların yanlış yorumlandığı veya bağlamından koparıldığı belirtiliyor.
Komplo teorileri: Bayrak, ayakkabı ve yıldızlar
Kardashian, Ay’a inişin sahte olduğuna inanmasının nedenlerini sıralarken şu ifadeleri kullandı:
“Ay’da yerçekimi yok, ama bayrak dalgalanıyor.”
“Müzedeki ayakkabıların taban izi, Ay yüzeyindeki fotoğraflarla uyuşmuyor.”
“Neden gökyüzünde yıldız yok?”
Uzmanlara göre bu iddiaların tamamı defalarca çürütüldü. NASA kayıtlarında bayrağın “dalgalanmasının” nedeninin, direğe bağlı yatay bir metal çubuk olduğu; yıldızların görünmemesinin ise kamera pozlama süresinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Sarah Paulson: Derinlemesine araştıracağım
Kardashian’ın set arkasında paylaştığı bu konuşmalar sırasında Sarah Paulson, “Beni derin bir araştırmaya sürüklüyorsun,” diyerek şaka yaptı.
Kardashian ise kamera karşısında, “Sarah’ya her zaman komplo teorileri gönderiyorum,” diyerek gülümsedi.
Kardashian ise kamera karşısında, “Sarah’ya her zaman komplo teorileri gönderiyorum,” diyerek gülümsedi.
Programın yayınında, bir yapımcı Kardashian’a doğrudan “Gerçekten Ay’a gidilmediğine mi inanıyorsun?” diye sordu.
Kardashian yanıtladı:
Kardashian yanıtladı:
“Evet, bence gitmedik. Sahteydi.”