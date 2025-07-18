https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/gise-rekorlari-kirdilar-simdi-hepsi-icradan-satista-1097974142.html
Gişe rekortmeni Ayla, Müslüm ve Çiçero icralık oldu: Telif hakları satılacak, sebebi Neşet Ertaş filmi mi?
Gişe rekortmeni Ayla, Müslüm ve Çiçero icralık oldu: Telif hakları satılacak, sebebi Neşet Ertaş filmi mi?
Sputnik Türkiye
Türk sinemasında son dönemde en çok izlenen filmleri arasında yer alan 'Ayla', 'Müslüm', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Çiçero' icradan satışa çıkarıldı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T10:09+0300
2025-07-18T10:09+0300
2025-07-18T10:12+0300
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Türkiye'nin Oscar adayı "Ayla", Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm", "Türk İşi Dondurma" ve "Çiçero" gibi son yılların en çok ses getiren filmleri icralık oldu.Telif hakları satılacakİstanbul 12. İcra Dairesi’nin yürüttüğü takip kapsamında Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği gişe rekortmeni filmlerin telif hakları eylül ayında açık artırmaya sunulacak.Türkiye’nin Oscar adayı olan "Ayla"nın yüzde 100 telif hakkı satış listesine girerken, 6.5 milyon izleyiciyle rekor kıran ‘Müslüm’ filminin ise yüzde 50 hissesi satışa çıkarıldı.Filmler neden icraya düştü, sebep Neşet Ertaş filmi mi?Son yıllarda birçok filmi nedeniyle davalık olan Mustafa Uslu'nun mahkeme kararıyla vizyona girmeden durdurulan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi nedeniyle zor günler yaşadığı biliniyor.Yapımcı, sanatçının çocuklarının açtığı dava sonucunda alınan durdurma kararı nedeniyle 4.5 milyon dolar zarara uğradığını ve icralık olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221221/neset-ertas-filmi-yapimcisinin-mahkeme-kararina-itirazi-reddedildi-1064817085.html
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ayla filmi icralık, müslüm filmi icralık, mustafa uslu filmleri satışta, mustafa uslu icra, mustafa uslu neşet ertaş davası, ayla müslüm çiçero telif satışı, türk işi dondurma icra, mustafa uslu telif hakları satış, garip bülbül neşet ertaş filmi dava, gişe rekortmeni filmler icra, telif hakları açık artırma, ayla filmi neden icralık oldu, müslüm filmi neden satışa çıktı
Gişe rekortmeni Ayla, Müslüm ve Çiçero icralık oldu: Telif hakları satılacak, sebebi Neşet Ertaş filmi mi?
10:09 18.07.2025 (güncellendi: 10:12 18.07.2025)
Türk sinemasında son dönemde en çok izlenen filmleri arasında yer alan 'Ayla', 'Müslüm', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Çiçero' icradan satışa çıkarıldı.
Türkiye'nin Oscar adayı "Ayla", Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm", "Türk İşi Dondurma" ve "Çiçero" gibi son yılların en çok ses getiren filmleri icralık oldu.
İstanbul 12. İcra Dairesi’nin yürüttüğü takip kapsamında Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği gişe rekortmeni filmlerin telif hakları eylül ayında açık artırmaya sunulacak.
Türkiye’nin Oscar adayı olan "Ayla"nın yüzde 100 telif hakkı satış listesine girerken, 6.5 milyon izleyiciyle rekor kıran ‘Müslüm’ filminin ise yüzde 50 hissesi satışa çıkarıldı.
Filmler neden icraya düştü, sebep Neşet Ertaş filmi mi?
Son yıllarda birçok filmi nedeniyle davalık olan Mustafa Uslu'nun mahkeme kararıyla vizyona girmeden durdurulan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi nedeniyle zor günler yaşadığı biliniyor.
Yapımcı, sanatçının çocuklarının açtığı dava sonucunda alınan durdurma kararı nedeniyle 4.5 milyon dolar zarara uğradığını ve icralık olduğunu açıklamıştı.