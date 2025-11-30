https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/iran-disisleri-bakani-pkknin-silah-birakmasini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1101427652.html

İran Dışişleri Bakanı: PKK’nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Arakçi, başkent Tahran'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. İran Dışişleri Bakanı, "PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ülkesinin terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladığını" söyledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran ziyareti kapsamında İranlı mevkidaşı Arakçi ile Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.İkili ve heyetler arası görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.“Terörün bölge için bir tehdit olduğunu” dile getiren Arakçi, "PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin terörden arındırılmasını destekliyoruz" dedi.‘Büyük tehdit İsrail’den gelmektedir’İran nükleer müzakereleri ve ABD'nin yaptırımları, Filistin konusunda ortak çabalar, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlali gibi bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığına işaret eden Arakçi, "Suriye'nin istikrar ve huzuru toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıdır ve en büyük tehdit İsrail'den gelmektedir" dedi.‘Gaz anlaşmasının uzatılmasına hazırız’Ticari ilişkilere de değinen İranlı Bakan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılmasına işaret ederek "İran, Türkiye ile gaz anlaşmasının uzatılmasına ve enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine hazırdır" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Fidan: Sınır kapılarının sayısı artmalıDışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim amacımız İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonun ekonomik olarak ve diğer alanlarda olabildiğince hızlı devam etmesi" dedi.Görüşmelerin son derece verimli geçtiğini vurgulayan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki başta ticaret ve enerji olmak üzere tarafların refahını ve ekonomisini doğrudan ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını söyledi."Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor. Sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor" diyen Fidan, İran ile Türkiye'nin büyük nüfus ve ekonomiye sahip ve iki toplumun birbirine çok yakın olduğuna dikkati çekti.Van Başkonsolosluğu açılacakArakçi'nin İran'ın Van Başkonsolosluğunun yakın gelecekte açılacağına yönelik sözlerine binaen konuşan Fidan, "Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim, kendisi gelirse ben de oraya gideceğim, beraber açacağız" dedi.‘Türkiye ile İran bölgenin 2 güçlü ülkesi’Türkiye ile İran'ın bölgenin 2 güçlü ülkesi olduğuna dikkati çeken Fidan, İranlı mevkidaşıyla bölgesel konuları masaya yatırdıklarını aktardı.Fidan, başta Filistin ve Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan, İsrail yayılmacılığı, nükleer müzakereler, Afganistan-Pakistan arasındaki gerginlik gibi konuları Arakçi ile ele aldıklarını belirterek, İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bölge için "bir numaralı güvenlik tehdidi" olduğu konusunda 2 ülkenin hemfikir olduğunu söyledi.Amaçlarının Gazze'de "büyük emeklerle" oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi olduğuna değinen Fidan, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırganlığın da bir an önce son bulması ve bu konuda uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiği mesajını verdi.Fidan, ayrıca Suriye ve Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik İsrail yayılmacılığının da "bir an önce durması" için uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

