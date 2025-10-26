https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/pkk-turkiyeden-tum-guclerimizi-cekiyoruz-1100478357.html
PKK: Türkiye'den tüm güçlerimizi çekiyoruz
PKK: Türkiye'den tüm güçlerimizi çekiyoruz
Sputnik Türkiye
PKK'dan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadeleri yer aldı. 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T09:33+0300
2025-10-26T09:33+0300
2025-10-26T11:08+0300
türki̇ye
pkk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097800567_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_968c35b5c844f44e6030b038a61d4964.jpg
PKK, yaptığı açıklama ile Türkiye'den tamamen çekildiklerini duyurdu. Örgüt yazılı açıklamasında, "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı.Açıklamada kararın Abdullah Öcalan'ın onayı ile alındığı vurgulandı.Dün, PKK’ya yakın yayın organının internet sitesinde örgütün yeni bir açıklama yapacağı ilan edilmişti. Haberlerde “güvenilir kaynaklara” dayanılarak, “örgütün, Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve önceki kongre kararları doğrultusunda yeni adım atacağı” duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/dem-parti-heyeti-yarin-imraliyi-ziyaret-edecek--1099867258.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097800567_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_35cb091c5f3ba0d7f4e0ddf569591716.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pkk
PKK: Türkiye'den tüm güçlerimizi çekiyoruz
09:33 26.10.2025 (güncellendi: 11:08 26.10.2025)
PKK'dan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadeleri yer aldı.
PKK, yaptığı açıklama ile Türkiye'den tamamen çekildiklerini duyurdu. Örgüt yazılı açıklamasında, "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada kararın Abdullah Öcalan'ın onayı ile alındığı vurgulandı.
Dün, PKK’ya yakın yayın organının internet sitesinde örgütün yeni bir açıklama yapacağı ilan edilmişti. Haberlerde “güvenilir kaynaklara” dayanılarak, “örgütün, Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve önceki kongre kararları doğrultusunda yeni adım atacağı” duyurulmuştu.