PKK: Türkiye'den tüm güçlerimizi çekiyoruz

PKK: Türkiye'den tüm güçlerimizi çekiyoruz

PKK'dan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadeleri yer aldı. 26.10.2025, Sputnik Türkiye

PKK, yaptığı açıklama ile Türkiye'den tamamen çekildiklerini duyurdu. Örgüt yazılı açıklamasında, "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı.Açıklamada kararın Abdullah Öcalan'ın onayı ile alındığı vurgulandı.Dün, PKK’ya yakın yayın organının internet sitesinde örgütün yeni bir açıklama yapacağı ilan edilmişti. Haberlerde “güvenilir kaynaklara” dayanılarak, “örgütün, Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve önceki kongre kararları doğrultusunda yeni adım atacağı” duyurulmuştu.

