Filipinler'de yolsuzluk protestoları: Binlerce kişi sokaklara döküldü
Filipinler'de yolsuzluk protestoları: Binlerce kişi sokaklara döküldü
Filipinler'in başkenti Manila'da, sel önleme projelerinden çalındığı iddia edilen milyarlarca pesoyu protesto eden binlerce kişi sokaklara indi. Katolik din... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
Filipinler'de yolsuzluk protestoları: Binlerce kişi sokaklara döküldü

11:52 30.11.2025
Filipinler Protesto
Filipinler Protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
Abone ol
Filipinler'in başkenti Manila'da, sel önleme projelerinden çalındığı iddia edilen milyarlarca pesoyu protesto eden binlerce kişi sokaklara indi. Katolik din adamlarının öncülük ettiği gösterilerde hükümet yetkililerinin tutuklanması talebi yükseldi.
Filipinler'de binlerce kişi, hükümet yolsuzluğunu protesto etmek için başkent Manila'da bir araya geldi. Polis kaynakları, yaklaşık 3 bin kişinin kentin önemli bir parkında toplandığını bildirdi.
Protestocular, yolsuzluk iddialarına karışan yetkililerin tutuklanmasını talep eden sloganlar attı. Ağırlıklı olarak Katolik nüfusa sahip ülkede, üst düzey kilise yetkilileri de yaklaşık kırk yıl önce bir halk ayaklanmasının patlak verdiği yerde ayin düzenledi.

Sel projelerinde yolsuzluk iddiaları

Filipinler Katolik Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Pablo Virgilio David, "Toplumumuzdaki yolsuzluk için tövbe etmede birleşelim" çağrısında bulundu. David, "Filipinler'in daha parlak bir geleceğini istiyorsak, ahlaki ve manevi bir sıfırlama gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Protestolara, hükümet yetkilileri ve yüklenicilerin sel önleme projelerinden milyarlarca peso çalmak için gizlice anlaştığı iddiaları yol açtı. Yaşanan skandalın ülkenin ekonomik büyümesini yavaşlattığı ve yatırımcıların ülkeye bakışını olumsuz etkilediği belirtildi.
