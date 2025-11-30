https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/filipinlerde-yolsuzluk-protestolari-binlerce-kisi-sokaklara-dokuldu-1101422123.html
Filipinler'de yolsuzluk protestoları: Binlerce kişi sokaklara döküldü
Filipinler'de yolsuzluk protestoları: Binlerce kişi sokaklara döküldü
Filipinler'de binlerce kişi, hükümet yolsuzluğunu protesto etmek için başkent Manila'da bir araya geldi. Polis kaynakları, yaklaşık 3 bin kişinin kentin önemli bir parkında toplandığını bildirdi.Protestocular, yolsuzluk iddialarına karışan yetkililerin tutuklanmasını talep eden sloganlar attı. Ağırlıklı olarak Katolik nüfusa sahip ülkede, üst düzey kilise yetkilileri de yaklaşık kırk yıl önce bir halk ayaklanmasının patlak verdiği yerde ayin düzenledi.Sel projelerinde yolsuzluk iddialarıFilipinler Katolik Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Pablo Virgilio David, "Toplumumuzdaki yolsuzluk için tövbe etmede birleşelim" çağrısında bulundu. David, "Filipinler'in daha parlak bir geleceğini istiyorsak, ahlaki ve manevi bir sıfırlama gerekiyor" ifadelerini kullandı.Protestolara, hükümet yetkilileri ve yüklenicilerin sel önleme projelerinden milyarlarca peso çalmak için gizlice anlaştığı iddiaları yol açtı. Yaşanan skandalın ülkenin ekonomik büyümesini yavaşlattığı ve yatırımcıların ülkeye bakışını olumsuz etkilediği belirtildi.
Filipinler'de binlerce kişi, hükümet yolsuzluğunu protesto etmek için başkent Manila'da bir araya geldi. Polis kaynakları, yaklaşık 3 bin kişinin kentin önemli bir parkında toplandığını bildirdi.
Protestocular, yolsuzluk iddialarına karışan yetkililerin tutuklanmasını talep eden sloganlar attı. Ağırlıklı olarak Katolik nüfusa sahip ülkede, üst düzey kilise yetkilileri de yaklaşık kırk yıl önce bir halk ayaklanmasının patlak verdiği yerde ayin düzenledi.
Sel projelerinde yolsuzluk iddiaları
Filipinler Katolik Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Pablo Virgilio David, "Toplumumuzdaki yolsuzluk için tövbe etmede birleşelim" çağrısında bulundu. David, "Filipinler'in daha parlak bir geleceğini istiyorsak, ahlaki ve manevi bir sıfırlama gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Protestolara, hükümet yetkilileri ve yüklenicilerin sel önleme projelerinden milyarlarca peso çalmak için gizlice anlaştığı iddiaları yol açtı. Yaşanan skandalın ülkenin ekonomik büyümesini yavaşlattığı ve yatırımcıların ülkeye bakışını olumsuz etkilediği belirtildi.