ABD'de doğum günü partisi kana bulandı: İçinde çocukların da olduğu 14 kişi vuruldu, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'de doğum günü partisi kana bulandı: İçinde çocukların da olduğu 14 kişi vuruldu, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD Stockton’da bir çocuğun doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişinin vurulduğu, 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. İlk bulgular... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
San Joaquin County Şerif Ofisi, cumartesi akşamı Stockton’daki bir etkinlik salonunda ailelerin ve çocukların bulunduğu doğum günü partisine ateş açıldığını duyurdu. Yetkililer, “Yaklaşık 14 kişi silahla vuruldu, 4 kişi hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı. Saldırının yaşandığı salonun diğer işletmelerle ortak otoparkı olduğu, saldırganların olayın hemen ardından kaçtığı aktarıldı.Polis: Hedef gözetilmiş olabilir Şerif ofisinden yapılan açıklamada, olayın nedeninin henüz netleşmediği ancak ilk incelemelerde saldırının “hedef alınmış bir saldırı” olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Stockton Belediye Başkan Yardımcısı Jason Lee, “Tam olarak ne olduğunu anlamak için yetkililerle temas halindeyim, cevaplar için baskı yapacağım” dedi.Polis, saldırıya dair görüntü, bilgi veya tanıklığı olan herkese çağrıda bulundu. Bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı, durumlarına ilişkin bilginin henüz paylaşılmadığı aktarıldı.
ABD Stockton’da bir çocuğun doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişinin vurulduğu, 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. İlk bulgular olayın planlı bir saldırı olabileceğini gösteriyor.
San Joaquin County Şerif Ofisi, cumartesi akşamı Stockton’daki bir etkinlik salonunda ailelerin ve çocukların bulunduğu doğum günü partisine ateş açıldığını duyurdu.
Yetkililer, “Yaklaşık 14 kişi silahla vuruldu, 4 kişi hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı. Saldırının yaşandığı salonun diğer işletmelerle ortak otoparkı olduğu, saldırganların olayın hemen ardından kaçtığı aktarıldı.

Polis: Hedef gözetilmiş olabilir

Şerif ofisinden yapılan açıklamada, olayın nedeninin henüz netleşmediği ancak ilk incelemelerde saldırının “hedef alınmış bir saldırı” olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Stockton Belediye Başkan Yardımcısı Jason Lee, “Tam olarak ne olduğunu anlamak için yetkililerle temas halindeyim, cevaplar için baskı yapacağım” dedi.
Polis, saldırıya dair görüntü, bilgi veya tanıklığı olan herkese çağrıda bulundu. Bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı, durumlarına ilişkin bilginin henüz paylaşılmadığı aktarıldı.
