https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/abdde-dogum-gunu-partisi-kana-bulandi-icinde-cocuklarin-da-oldugu-14-kisi-vuruldu-4-kisi-hayatini-1101421875.html

ABD'de doğum günü partisi kana bulandı: İçinde çocukların da olduğu 14 kişi vuruldu, 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de doğum günü partisi kana bulandı: İçinde çocukların da olduğu 14 kişi vuruldu, 4 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD Stockton’da bir çocuğun doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişinin vurulduğu, 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. İlk bulgular... 30.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-30T10:33+0300

2025-11-30T10:33+0300

2025-11-30T10:33+0300

dünya

abd

california

doğum günü

saldırı

silahlı saldırı

ölü

yaralı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101421826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e05b9d3c21ba03a89ad91c021f6e62a6.jpg

San Joaquin County Şerif Ofisi, cumartesi akşamı Stockton’daki bir etkinlik salonunda ailelerin ve çocukların bulunduğu doğum günü partisine ateş açıldığını duyurdu. Yetkililer, “Yaklaşık 14 kişi silahla vuruldu, 4 kişi hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı. Saldırının yaşandığı salonun diğer işletmelerle ortak otoparkı olduğu, saldırganların olayın hemen ardından kaçtığı aktarıldı.Polis: Hedef gözetilmiş olabilir Şerif ofisinden yapılan açıklamada, olayın nedeninin henüz netleşmediği ancak ilk incelemelerde saldırının “hedef alınmış bir saldırı” olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Stockton Belediye Başkan Yardımcısı Jason Lee, “Tam olarak ne olduğunu anlamak için yetkililerle temas halindeyim, cevaplar için baskı yapacağım” dedi.Polis, saldırıya dair görüntü, bilgi veya tanıklığı olan herkese çağrıda bulundu. Bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı, durumlarına ilişkin bilginin henüz paylaşılmadığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/abdnin-concord-kentinde-yilbasi-agaci-isiklandirma-etkinliginde-silahli-saldiri-4-kisi-yaralandi-1101212536.html

california

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, california, doğum günü, saldırı, silahlı saldırı, ölü, yaralı