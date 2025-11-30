https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/eski-ak-parti-milletvekili-cemal-ozturk-hayatini-kaybetti-1101431579.html
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztür Ankara'da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Öztürk'ün cenazesi 2 Aralık'ta Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde toprağa verilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öztürk için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.
Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
22:54 30.11.2025 (güncellendi: 22:55 30.11.2025)
