Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/eski-ak-parti-milletvekili-cemal-ozturk-hayatini-kaybetti-1101431579.html
Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eski AK Parti Cemal Öztürk 67 yaşında yaşamını yitirdi. Öztürk'ün ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taziye mesajı yayınladı. 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T22:54+0300
2025-11-30T22:55+0300
türki̇ye
türkiye
milletvekili
cemal öztürk
ak parti - cemaat kavgası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103647/14/1036471444_0:154:2134:1354_1920x0_80_0_0_256b7243cefe33d723127243c4638aa4.jpg
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztür Ankara'da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Öztürk'ün cenazesi 2 Aralık'ta Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde toprağa verilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öztürk için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/vanda-baraja-ucan-aractaki-2-kisinin-cansiz-bedenleri-bulundu-3-kisi-araniyor-kaza-ani-goruntuleri-1101428362.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103647/14/1036471444_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_c0db57f7ec400139e381bfdf85885aa7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, milletvekili, cemal öztürk, ak parti - cemaat kavgası
türkiye, milletvekili, cemal öztürk, ak parti - cemaat kavgası

Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti

22:54 30.11.2025 (güncellendi: 22:55 30.11.2025)
© SputnikAK Partili Cemal Öztürk
AK Partili Cemal Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Eski AK Parti Cemal Öztürk 67 yaşında yaşamını yitirdi. Öztürk'ün ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taziye mesajı yayınladı.
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztür Ankara'da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Öztürk'ün cenazesi 2 Aralık'ta Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde toprağa verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öztürk için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.
Van'da baraja uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3. kişi aranıyor: Kaza anı görüntüleri yayınlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
TÜRKİYE
Van'da baraja düşen araçtaki üçüncü kişinin de cansız bedenine ulaşıldı: Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
16:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала