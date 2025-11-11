https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kocaelideki-fabrika-yanginina-iliskin-7-zanli-tutuklandi-4-supheli-adli-kontrol-sartiyla-serbest-1100909362.html

Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin 7 zanlı tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin 7 zanlı tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı, 4 şüpheli... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.İş yeri sahibi, oğlu ve yeğeniyle ve zanlılar G.G, G.B, H.E, A.O.A, O.Y, Ö.A, G.D. ile A.O. güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarıldı.Zanlılar 'kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme' suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Gebze Adliyesi'ne getirildi.Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hekimliğe sevk edilen K.O, İ.O, A.A.O, G.G. ve A.O. 'olası kast ile öldürme' suçundan, O.Y. ile O.A. ise 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklandı. G.B, H.E, G.D. yurt dışına çıkma yasağı, Ö.A’ya ise konutunu terk etmeme suretiyle adli kontrol verildi.Kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir ile kuzeni 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir ve yine 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu , 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Gikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.Soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

