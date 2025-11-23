https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/abdnin-concord-kentinde-yilbasi-agaci-isiklandirma-etkinliginde-silahli-saldiri-4-kisi-yaralandi-1101212536.html
ABD’nin Concord kentinde yılbaşı ağacı ışıklandırma etkinliğinde silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı
ABD'nin Concord kentinde yılbaşı ağacı ışıklandırma etkinliğinde silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı
ABD'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen Noel ağacı ışık yakma töreninde meydana gelen silahlı saldırıda dört kişi yaralandı.
ABD'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen Noel ağacı ışık yakma töreninde meydana gelen silahlı saldırıda dört kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve acil durum ekibi sevk edildi.
ABD'nin North Carolina eyaletinin Concord kentinde, geleneksel Noel ağacı ışık yakma töreni silahlı saldırıya sahne oldu. Dün akşam meydana gelen olayda dört kişinin vurularak yaralandığı bildirildi. Şehir yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yaralılardan üçünün durumu kritik, bir kişinin ise durumunun stabil olduğu ifade edildi.
Olay yerinde kargaşa ve kaçış
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, silah sesleri üzerine kalabalığın panik içinde olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Caddenin çok sayıda acil durum aracıyla dolduğu aktarıldı. Concord polisinin, olayla ilgili soruşturma başlattığı ve tören alanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelediği bildirildi.
Saldırının nedeni ve failleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kent yetkilileri, 28'incisi düzenlenen ve Noel Baba, yemek kamyonları, film gösterimi ve havai fişeklerin yer aldığı etkinliğin bu yılki programının yarıda kaldığını aktardı. Ancak planlanan diğer etkinliklerin artırılan güvenlik önlemleriyle devam edeceği açıklandı.
Concord Belediye Başkanı Bill Dusch, Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, Noel parade etkinliğinin planlandığı gibi Cumartesi öğleden sonra devam edeceğini duyurdu.
Dusch, parade sırasında ek güvenlik önlemleri alınacağını belirterek, bu geleneğin kent için taşıdığı önemi vurguladı.