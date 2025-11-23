https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/abdnin-concord-kentinde-yilbasi-agaci-isiklandirma-etkinliginde-silahli-saldiri-4-kisi-yaralandi-1101212536.html

ABD’nin Concord kentinde yılbaşı ağacı ışıklandırma etkinliğinde silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı

ABD’nin Concord kentinde yılbaşı ağacı ışıklandırma etkinliğinde silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen Noel ağacı ışık yakma töreninde meydana gelen silahlı saldırıda dört kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-23T10:55+0300

2025-11-23T10:55+0300

2025-11-23T10:55+0300

dünya

abd

noel baba

noel ağacı

silahlı saldırı

yaralı

ağır yaralı

polis

gelenek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101212975_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e3a72172af3423d63b1bc2b82af8e37.png

ABD'nin North Carolina eyaletinin Concord kentinde, geleneksel Noel ağacı ışık yakma töreni silahlı saldırıya sahne oldu. Dün akşam meydana gelen olayda dört kişinin vurularak yaralandığı bildirildi. Şehir yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yaralılardan üçünün durumu kritik, bir kişinin ise durumunun stabil olduğu ifade edildi. Olay yerinde kargaşa ve kaçışSosyal medyaya yansıyan görüntülerde, silah sesleri üzerine kalabalığın panik içinde olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Caddenin çok sayıda acil durum aracıyla dolduğu aktarıldı. Concord polisinin, olayla ilgili soruşturma başlattığı ve tören alanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelediği bildirildi. Saldırının nedeni ve failleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Gelenekler devam edecekKent yetkilileri, 28'incisi düzenlenen ve Noel Baba, yemek kamyonları, film gösterimi ve havai fişeklerin yer aldığı etkinliğin bu yılki programının yarıda kaldığını aktardı. Ancak planlanan diğer etkinliklerin artırılan güvenlik önlemleriyle devam edeceği açıklandı.Concord Belediye Başkanı Bill Dusch, Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, Noel parade etkinliğinin planlandığı gibi Cumartesi öğleden sonra devam edeceğini duyurdu. Dusch, parade sırasında ek güvenlik önlemleri alınacağını belirterek, bu geleneğin kent için taşıdığı önemi vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/abdde-universite-senliginde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1100486654.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, noel baba, noel ağacı, silahlı saldırı, yaralı, ağır yaralı, polis, gelenek