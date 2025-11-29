Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/tahkim-kurulu-kararini-acikladi-bahis-eylemlerinden-ceza-alan-futbolcularin-itirazlarini-reddetti-1101411781.html
Tahkim Kurulu kararını açıkladı: Bahis eylemlerinden ceza alan futbolcuların itirazlarını reddetti
Tahkim Kurulu kararını açıkladı: Bahis eylemlerinden ceza alan futbolcuların itirazlarını reddetti
Sputnik Türkiye
Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T14:38+0300
2025-11-29T14:38+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
tahkim kurulu
bahis
yasa dışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/17/1060289453_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b5705f61c00c110e781bfbabf5451fa.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. Kurul bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de oy birliğiyle reddetti. Cezaları oy birliğiyle onadıTFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı. Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.Galatasaray'ın itirazı da reddedildiKocaelispor ile oynanan lig maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın itirazı da Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.PFDK, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 520 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 120 bin lira ve taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle de 220 bin lira olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/bassavci-gurlekten-futbolda-yeni-operasyon-sinyali-baskanlar-da-topta-1101148886.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/17/1060289453_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_f1ff781cdbec56062db76b9e0c80c402.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tahkim kurulu, bahis, yasa dışı bahis
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tahkim kurulu, bahis, yasa dışı bahis

Tahkim Kurulu kararını açıkladı: Bahis eylemlerinden ceza alan futbolcuların itirazlarını reddetti

14:38 29.11.2025
© AAFutbol maçı
Futbol maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
© AA
Abone ol
Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. Kurul bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de oy birliğiyle reddetti.

Cezaları oy birliğiyle onadı

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı. Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.

Galatasaray'ın itirazı da reddedildi

Kocaelispor ile oynanan lig maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın itirazı da Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.
PFDK, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 520 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 120 bin lira ve taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle de 220 bin lira olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası vermişti.
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
SPOR
Başsavcı Gürlek’ten futbolda yeni operasyon sinyali: Kulüp başkanları, yorumcular ve eski hakemler de 'topta'
20 Kasım, 12:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала