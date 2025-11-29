https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/tahkim-kurulu-kararini-acikladi-bahis-eylemlerinden-ceza-alan-futbolcularin-itirazlarini-reddetti-1101411781.html

Tahkim Kurulu kararını açıkladı: Bahis eylemlerinden ceza alan futbolcuların itirazlarını reddetti

Tahkim Kurulu kararını açıkladı: Bahis eylemlerinden ceza alan futbolcuların itirazlarını reddetti

Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. 29.11.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. Kurul bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de oy birliğiyle reddetti. Cezaları oy birliğiyle onadıTFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı. Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.Galatasaray'ın itirazı da reddedildiKocaelispor ile oynanan lig maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın itirazı da Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.PFDK, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 520 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 120 bin lira ve taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle de 220 bin lira olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası vermişti.

