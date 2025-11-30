Türkiye
500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı da yapılacak: Konakların amacı ne?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı da yapılacak: Konakların amacı ne?
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı yapılacağını bildirdi...
500 bin sosyal konut projelerinde mahalle konakları da yer alacak.Murat Kurum duyurdu: Mahalle konakları geliyorKurum, NSosyal hesabından, "Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" notuyla yaptığı paylaşımda, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 500 mahalle konağına ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.Mahalle konakları ne için kullanılacak? Mahalle konaklarının amacı ne?Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane bulunacağı belirtildi.Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yaptığı konuşmada mahalle konaklarını şöyle anlattı:
SON HABERLER
15:34 30.11.2025 (güncellendi: 15:55 30.11.2025)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı yapılacağını bildirdi. Peki konaklar hangi amaçlarla kullanılabilecek?
500 bin sosyal konut projelerinde mahalle konakları da yer alacak.

Murat Kurum duyurdu: Mahalle konakları geliyor

Kurum, NSosyal hesabından, "Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" notuyla yaptığı paylaşımda, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 500 mahalle konağına ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Mahalle konakları ne için kullanılacak? Mahalle konaklarının amacı ne?

Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane bulunacağı belirtildi.
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
EKONOMİ
Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
18 Kasım, 15:20
Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yaptığı konuşmada mahalle konaklarını şöyle anlattı:
Biz bu projede öncelikli olarak mahalle kültürünün, komşuluk ilişkisinin yaşamasını önemsiyoruz. 500 konuta düşecek şekliyle 500 tane de mahalle konağı yapacağız. Camisi, okulu orada vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal donatı olacak. Yaklaşık 500 metrekare içinde taziye evi olacak. Vatandaşımızın iyi gününde, kötü gününde orayı kullanabileceği bir toplanma mekanı, nişan merasiminin yapılabileceği, orada düğünle ilgili belki söz işlerinin yapabileceği bir mekan olacak. İçinde 500 aile sağlığı merkezi olacak. Yine ailelerimiz çocuklarını bırakabilecekleri gündüz bakımevi olacak. Emekli vatandaşlarımız, ev hanımı kardeşlerimiz el sanatları üretim merkezinde faaliyetler yapabilecekler. Spor salonumuz olacak. Yani lüks bir sitede olması gereken ne varsa hepsinin içinde barındırıldığı bir yer olacak. Misafirhanemiz bulunacak. Bu ne için? 1+1, 2+1 daireler yapıyoruz ya annesi babası misafirliğe gelmek istedi. Oradan rezervasyon yapacak. Ve orada ailesini misafir edebilecek.
