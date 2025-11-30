https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/500-bin-sosyal-konut-projesi-kapsaminda-500-mahalle-konagi-da-yapilacak-konaklarin-amaci-ne-1101425574.html

500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı da yapılacak: Konakların amacı ne?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı da yapılacak: Konakların amacı ne?

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı yapılacağını bildirdi... 30.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-30T15:34+0300

2025-11-30T15:34+0300

2025-11-30T15:55+0300

türki̇ye

konak

mahalle

mahalle konağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101426846_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_da237c142b119f742d0982aeb4d54aab.jpg

500 bin sosyal konut projelerinde mahalle konakları da yer alacak.Murat Kurum duyurdu: Mahalle konakları geliyorKurum, NSosyal hesabından, "Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" notuyla yaptığı paylaşımda, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 500 mahalle konağına ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.Mahalle konakları ne için kullanılacak? Mahalle konaklarının amacı ne?Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane bulunacağı belirtildi.Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yaptığı konuşmada mahalle konaklarını şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/kiralik-sosyal-konut-sistemi-nasil-isleyecek--1101090416.html

türki̇ye

konak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konak, mahalle, mahalle konağı