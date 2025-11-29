https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/witkofftan-kieve-tomahawk-yerine-gumruk-muafiyeti-talebi-tavsiyesi-1101418794.html
Witkoff'tan Kiev'e 'Tomahawk yerine gümrük muafiyeti talebi' tavsiyesi
Witkoff’tan Kiev’e 'Tomahawk yerine gümrük muafiyeti talebi' tavsiyesi
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukraynalı yetkililere, Washington’dan Tomahawk füzesi talep etmek yerine ABD gümrük vergilerinden 10 yıllık muafiyet... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T21:29+0300
2025-11-29T21:29+0300
2025-11-29T21:29+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093917895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a911d7f569211be9d71ebd758072042.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ABD arasındaki iş birliğine farklı bir perspektif sundu. Wall Street Journal’ın haberine göre Witkoff, Ukraynalı yetkililere Tomahawk seyir füzeleri yerine Washington’dan 10 yıllık gümrük vergisi muafiyeti talep etmelerini önerdi.Gazete, “Witkoff, Ukraynalı yetkililere başka bir taktik denemeleri gerektiğini söyledi. ‘Bir avuç füzenin ne anlamı var?’ dedi. Onun yerine Trump’tan on yıl boyunca gümrük vergilerinden muafiyet talep edin çağrısında bulundu” ifadelerine yer verdi.Geçen hafta Washington Post, ABD’li yetkililerin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri tedarik etme seçeneğini değerlendirdiğini ve bunun, olası bir barış anlaşması durumunda Avrupa birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasına alternatif olarak sunulabileceğini yazmıştı.Ancak Trump, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin yeterli stoğa sahip olmasına rağmen bu füzelere ihtiyacı olduğunu ve bunların verilmesinin kendi güvenlik çıkarlarına aykırı olabileceğini belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri verilmesi yönündeki girişimleri “gerilimi artırma hamlesi” olarak değerlendirmişti. Rus lider, bu tür füzelerle Rus topraklarına doğrudan saldırı olması durumunda verilecek yanıtın “çok ciddi, hatta sarsıcı” olacağını vurgulamıştı.
Witkoff’tan Kiev’e 'Tomahawk yerine gümrük muafiyeti talebi' tavsiyesi
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukraynalı yetkililere, Washington’dan Tomahawk füzesi talep etmek yerine ABD gümrük vergilerinden 10 yıllık muafiyet istemelerini önerdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ABD arasındaki iş birliğine farklı bir perspektif sundu. Wall Street Journal’ın haberine göre Witkoff, Ukraynalı yetkililere Tomahawk seyir füzeleri yerine Washington’dan 10 yıllık gümrük vergisi muafiyeti talep etmelerini önerdi.
Gazete, “Witkoff, Ukraynalı yetkililere başka bir taktik denemeleri gerektiğini söyledi. ‘Bir avuç füzenin ne anlamı var?’ dedi. Onun yerine Trump’tan on yıl boyunca gümrük vergilerinden muafiyet talep edin çağrısında bulundu” ifadelerine yer verdi.
Geçen hafta Washington Post, ABD’li yetkililerin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri tedarik etme seçeneğini değerlendirdiğini ve bunun, olası bir barış anlaşması durumunda Avrupa birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasına alternatif olarak sunulabileceğini yazmıştı.
Ancak Trump, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin yeterli stoğa sahip olmasına rağmen bu füzelere ihtiyacı olduğunu ve bunların verilmesinin kendi güvenlik çıkarlarına aykırı olabileceğini belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri verilmesi yönündeki girişimleri “gerilimi artırma hamlesi” olarak değerlendirmişti. Rus lider, bu tür füzelerle Rus topraklarına doğrudan saldırı olması durumunda verilecek yanıtın “çok ciddi, hatta sarsıcı” olacağını vurgulamıştı.