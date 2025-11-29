https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/putinin-abnin-baris-surecine-engel-oldugu-yonundeki-elestirileri-batida-karsilik-buluyor-1101418118.html

‘Putin’in AB’nin barış sürecine engel olduğu yönündeki eleştirileri Batı’da karşılık buluyor’

‘Putin’in AB’nin barış sürecine engel olduğu yönündeki eleştirileri Batı’da karşılık buluyor’

Sputnik Türkiye

İngiliz The Times gazetesine göre, Rusya lideri Vladimir Putin’in AB’nin Ukrayna’daki barış sürecini sabote ettiği yönündeki açıklamaları, yalnızca Avrupa'da... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-29T20:17+0300

2025-11-29T20:17+0300

2025-11-29T20:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa birliği

ab

vladimir putin

kaja kallas

rusya

ukrayna

kiev

abd

washington

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101357798_0:0:1148:647_1920x0_80_0_0_bda09bf449cd32583bdf109b97dd6f3c.png

The Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa Birliği’ni (AB) Ukrayna’daki barış sürecini engellemekle suçlayan son çıkışının, Batı kamuoyunda yankı bulduğunu yazdı.Gazeteye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Fransız diplomat, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, “Rusya'nın asker sayısının azaltılmasına” yönelik önerisini sert sözlerle eleştirdi. Diplomata göre Kallas, Avrupa diplomasisinin “en kötü yönlerini temsil ediyor” ve önerisi, gerçekçi bir barış sürecine katkı sunmaktan uzak.Haberde, bu tür politikacıların ‘savaşın çözümünden ziyade çatışmanın uzamasına zemin hazırladığı’ yönündeki eleştirilerin, Batı'da farklı çevrelerde giderek daha açık dile getirilmeye başlandığı belirtilerek, “Putin’in, Avrupa’nın barışa yanaşmadığına dair görüşleri ABD’de giderek daha ciddi şekilde tartışılıyor ve bu eleştiriler yalnızca Rusya yanlısı çevrelerle sınırlı değil” ifadelerine yer verildi.ABD yönetimi daha önce Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirdiğini duyurmuş ancak çalışmaların devam etmesi nedeniyle ayrıntıları açıklamayacağını belirtmişti.Kremlin ise, Rusya’nın görüşmelere açık olduğunu ve daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde yürütülen temaslar zemininde diyaloga hazır olduklarını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.usya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/nato-genel-sekreteri-rutte-tum-nato-ulkeleri-rusya-nedeniyle-artik-cephe-hatti-devletleri-1101365936.html

rusya

ukrayna

kiev

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, vladimir putin, kaja kallas, rusya, ukrayna, kiev, abd, washington, avrupa, the times, kremlin