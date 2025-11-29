Ukrayna istihbaratının Moskova Bölgesi’nde planladığı terör saldırısı önlendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/ukrayna-istihbaratinin-moskova-bolgesinde-planladigi-teror-saldirisi-onlendi-1101405550.html
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Moskova Bölgesi'nin Serpuhov ilçesindeki ana doğalgaz boru hattında planladığı saldırının... 29.11.2025
10:09 29.11.2025 (güncellendi: 10:40 29.11.2025)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Moskova Bölgesi’nin Serpuhov ilçesindeki ana doğalgaz boru hattında planladığı saldırının önlendiğini bildirdi.
FSB’den yapılan açıklamaya göre, Moskova Bölgesi'nde dün gece saatlerinde doğalgaz boru hattına patlayıcı yerleştirmeye çalışan saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
"Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna istihbarat servislerinin Moskova Bölgesi'ndeki ana doğalgaz boru hattına yönelik planladığı terör saldırısını önledi" denilen açıklamaya şöyle devam edildi:
Serpuhov ilçesinde, gece saatlerinde el yapımı patlayıcıyı yerleştirmeye çalışan 1969 doğumlu bir Rus vatandaşı suçüstü yakalandı.
Açıklamaya göre, Kiev'in daha önce Rusya'ya ‘sınır dışı ettiği’ Ukraynalı ajanın üzerinde, saldırıyı planlarken montaj yapıştırıcısı süsü verdiği 4 patlayıcı düzenek ele geçirildi.