Ukrayna istihbaratının Moskova Bölgesi'nde planladığı terör saldırısı önlendi
Ukrayna istihbaratının Moskova Bölgesi’nde planladığı terör saldırısı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Moskova Bölgesi'nin Serpuhov ilçesindeki ana doğalgaz boru hattında planladığı saldırının... 29.11.2025
FSB’den yapılan açıklamaya göre, Moskova Bölgesi'nde dün gece saatlerinde doğalgaz boru hattına patlayıcı yerleştirmeye çalışan saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalandı."Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna istihbarat servislerinin Moskova Bölgesi'ndeki ana doğalgaz boru hattına yönelik planladığı terör saldırısını önledi" denilen açıklamaya şöyle devam edildi:Açıklamaya göre, Kiev'in daha önce Rusya'ya ‘sınır dışı ettiği’ Ukraynalı ajanın üzerinde, saldırıyı planlarken montaj yapıştırıcısı süsü verdiği 4 patlayıcı düzenek ele geçirildi.
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, ukrayna, serpuhov, saldırı, terör saldırısı, saldırgan
Ukrayna istihbaratının Moskova Bölgesi’nde planladığı terör saldırısı önlendi

10:09 29.11.2025 (güncellendi: 10:40 29.11.2025)
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Moskova Bölgesi’nin Serpuhov ilçesindeki ana doğalgaz boru hattında planladığı saldırının önlendiğini bildirdi.
FSB’den yapılan açıklamaya göre, Moskova Bölgesi'nde dün gece saatlerinde doğalgaz boru hattına patlayıcı yerleştirmeye çalışan saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
"Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna istihbarat servislerinin Moskova Bölgesi'ndeki ana doğalgaz boru hattına yönelik planladığı terör saldırısını önledi" denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

Serpuhov ilçesinde, gece saatlerinde el yapımı patlayıcıyı yerleştirmeye çalışan 1969 doğumlu bir Rus vatandaşı suçüstü yakalandı.

Açıklamaya göre, Kiev'in daha önce Rusya'ya ‘sınır dışı ettiği’ Ukraynalı ajanın üzerinde, saldırıyı planlarken montaj yapıştırıcısı süsü verdiği 4 patlayıcı düzenek ele geçirildi.
