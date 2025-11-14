Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ukrayna-istihbarati-terorden-vazgecmiyor-moskovada-bir-ust-duzey-yetkiliye-yonelik-saldiri-onlendi-1100991308.html
Ukrayna istihbaratı terörden vazgeçmiyor: Moskova’da bir üst düzey yetkiliye yönelik saldırı önlendi
Ukrayna istihbaratı terörden vazgeçmiyor: Moskova’da bir üst düzey yetkiliye yönelik saldırı önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan yeni saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu. Kiev rejiminin hedefinde Rusya'nın... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T08:57+0300
2025-11-14T09:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
terör saldırısı
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7379bc94db8d11b7bb1b7106d997c1ba.jpg
FSB’nin yaptığı açıklamada, Rusya’nın bir üst düzey yetkilisine yönelik, Troekurovskoye Mezarlığı'nda bir yakınının mezarını ziyaret ettiği sırada saldırı düzenlenecekti. Ukrayna istihbaratının planlarını öğrenen güvenlik güçleri düzenlediği operasyonla failleri yakaladı.Açıklamada, saldırının, adı açıklanmayan bir üst düzey yetkilinin Troekurovskoye Mezarlığı ziyareti sırasında, mezar yakınına yerleştirilen patlayıcı kurgunun infilak ettirilerek gerçekleştirilmesinin planlandığı bildiridi.Saldırı hayata geçirmek için, mezar başındaki bir çiçek vazosuna yerleştirilen video kameranın kullanıldığı belirtilirken faillerin saldırı hazırlığı yaptığı sırada gözaltına alındığı kaydedildi.Gözaltına alınanların, biri Orta Asya göçmeni olmak üzere dört kişi olduğu bildirildi.Ukrayna istihbaratının, faillere saldırı karşılığında uyuşturucu sağlama sözünü verdiği vurgulanırken gözaltına alınan kişilerin Ukrayna istihbarat mensupları ile yazışmalarını içeren iletişim araçları ele geçirildi.FSB, Kiev rejiminin, Batı’nın yönetimi altında, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde devlet yetkililerine yönelik benzer terör saldırıları planladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusya-ukrayna-basindan-beri-muzakerelere-sicak-bakmiyordu-1100987885.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a80f91f6fc7d102adc21fa019b0798c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı, uyuşturucu
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı, uyuşturucu

Ukrayna istihbaratı terörden vazgeçmiyor: Moskova’da bir üst düzey yetkiliye yönelik saldırı önlendi

08:57 14.11.2025 (güncellendi: 09:17 14.11.2025)
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan yeni saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu. Kiev rejiminin hedefinde Rusya'nın bir üst düzey yetkilisi vardı.
FSB’nin yaptığı açıklamada, Rusya’nın bir üst düzey yetkilisine yönelik, Troekurovskoye Mezarlığı'nda bir yakınının mezarını ziyaret ettiği sırada saldırı düzenlenecekti. Ukrayna istihbaratının planlarını öğrenen güvenlik güçleri düzenlediği operasyonla failleri yakaladı.
Açıklamada, saldırının, adı açıklanmayan bir üst düzey yetkilinin Troekurovskoye Mezarlığı ziyareti sırasında, mezar yakınına yerleştirilen patlayıcı kurgunun infilak ettirilerek gerçekleştirilmesinin planlandığı bildiridi.
Saldırı hayata geçirmek için, mezar başındaki bir çiçek vazosuna yerleştirilen video kameranın kullanıldığı belirtilirken faillerin saldırı hazırlığı yaptığı sırada gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alınanların, biri Orta Asya göçmeni olmak üzere dört kişi olduğu bildirildi.
Ukrayna istihbaratının, faillere saldırı karşılığında uyuşturucu sağlama sözünü verdiği vurgulanırken gözaltına alınan kişilerin Ukrayna istihbarat mensupları ile yazışmalarını içeren iletişim araçları ele geçirildi.
FSB, Kiev rejiminin, Batı’nın yönetimi altında, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde devlet yetkililerine yönelik benzer terör saldırıları planladığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya: Ukrayna başından beri müzakerelere sıcak bakmıyordu
06:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала