https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ukrayna-istihbarati-terorden-vazgecmiyor-moskovada-bir-ust-duzey-yetkiliye-yonelik-saldiri-onlendi-1100991308.html

Ukrayna istihbaratı terörden vazgeçmiyor: Moskova’da bir üst düzey yetkiliye yönelik saldırı önlendi

Ukrayna istihbaratı terörden vazgeçmiyor: Moskova’da bir üst düzey yetkiliye yönelik saldırı önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan yeni saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu. Kiev rejiminin hedefinde Rusya'nın... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T08:57+0300

2025-11-14T08:57+0300

2025-11-14T09:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

terör saldırısı

uyuşturucu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7379bc94db8d11b7bb1b7106d997c1ba.jpg

FSB’nin yaptığı açıklamada, Rusya’nın bir üst düzey yetkilisine yönelik, Troekurovskoye Mezarlığı'nda bir yakınının mezarını ziyaret ettiği sırada saldırı düzenlenecekti. Ukrayna istihbaratının planlarını öğrenen güvenlik güçleri düzenlediği operasyonla failleri yakaladı.Açıklamada, saldırının, adı açıklanmayan bir üst düzey yetkilinin Troekurovskoye Mezarlığı ziyareti sırasında, mezar yakınına yerleştirilen patlayıcı kurgunun infilak ettirilerek gerçekleştirilmesinin planlandığı bildiridi.Saldırı hayata geçirmek için, mezar başındaki bir çiçek vazosuna yerleştirilen video kameranın kullanıldığı belirtilirken faillerin saldırı hazırlığı yaptığı sırada gözaltına alındığı kaydedildi.Gözaltına alınanların, biri Orta Asya göçmeni olmak üzere dört kişi olduğu bildirildi.Ukrayna istihbaratının, faillere saldırı karşılığında uyuşturucu sağlama sözünü verdiği vurgulanırken gözaltına alınan kişilerin Ukrayna istihbarat mensupları ile yazışmalarını içeren iletişim araçları ele geçirildi.FSB, Kiev rejiminin, Batı’nın yönetimi altında, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde devlet yetkililerine yönelik benzer terör saldırıları planladığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusya-ukrayna-basindan-beri-muzakerelere-sicak-bakmiyordu-1100987885.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı, uyuşturucu