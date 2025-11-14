https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ukrayna-istihbarati-terorden-vazgecmiyor-moskovada-bir-ust-duzey-yetkiliye-yonelik-saldiri-onlendi-1100991308.html
Ukrayna istihbaratı terörden vazgeçmiyor: Moskova’da bir üst düzey yetkiliye yönelik saldırı önlendi
Ukrayna istihbaratı terörden vazgeçmiyor: Moskova’da bir üst düzey yetkiliye yönelik saldırı önlendi
08:57 14.11.2025 (güncellendi: 09:17 14.11.2025)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan yeni saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu. Kiev rejiminin hedefinde Rusya'nın bir üst düzey yetkilisi vardı.
FSB’nin yaptığı açıklamada, Rusya’nın bir üst düzey yetkilisine yönelik, Troekurovskoye Mezarlığı'nda bir yakınının mezarını ziyaret ettiği sırada saldırı düzenlenecekti. Ukrayna istihbaratının planlarını öğrenen güvenlik güçleri düzenlediği operasyonla failleri yakaladı.
Açıklamada, saldırının, adı açıklanmayan bir üst düzey yetkilinin Troekurovskoye Mezarlığı ziyareti sırasında, mezar yakınına yerleştirilen patlayıcı kurgunun infilak ettirilerek gerçekleştirilmesinin planlandığı bildiridi.
Saldırı hayata geçirmek için, mezar başındaki bir çiçek vazosuna yerleştirilen video kameranın kullanıldığı belirtilirken faillerin saldırı hazırlığı yaptığı sırada gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alınanların, biri Orta Asya göçmeni olmak üzere dört kişi olduğu bildirildi.
Ukrayna istihbaratının, faillere saldırı karşılığında uyuşturucu sağlama sözünü verdiği vurgulanırken gözaltına alınan kişilerin Ukrayna istihbarat mensupları ile yazışmalarını içeren iletişim araçları ele geçirildi.
FSB, Kiev rejiminin, Batı’nın yönetimi altında, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde devlet yetkililerine yönelik benzer terör saldırıları planladığını kaydetti.