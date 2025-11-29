Türkiye
Uçuşunuz iptal olabilir: Güneş fırtınası, dünya genelinde binlerce uçağı etkileyen güvenlik uyarısına yol açtı
Uçuşunuz iptal olabilir: Güneş fırtınası, dünya genelinde binlerce uçağı etkileyen güvenlik uyarısına yol açtı
Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceğini belirterek, dünya genelindeki A320 filolarında acil önlem alınmasını istedi. 29.11.2025
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle A320 uçaklarının büyük kısmında acil yazılım güncellemesi yapılması gerektiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, yakın tarihli bir olay analizi, radyasyonun uçuş kontrolleri için kritik verileri etkileyebileceğini ortaya koydu. Bu nedenle Airbus, tüm dünyadaki A320 uçaklarını kapsayan bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımladı.Airbus’ın tedbiri, yaklaşık 6 bin A320 uçağını kapsayacak şekilde öngörülüyor.
02:49 29.11.2025
Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceğini belirterek, dünya genelindeki A320 filolarında acil önlem alınmasını istedi.
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle A320 uçaklarının büyük kısmında acil yazılım güncellemesi yapılması gerektiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, yakın tarihli bir olay analizi, radyasyonun uçuş kontrolleri için kritik verileri etkileyebileceğini ortaya koydu. Bu nedenle Airbus, tüm dünyadaki A320 uçaklarını kapsayan bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımladı.
Airbus’ın tedbiri, yaklaşık 6 bin A320 uçağını kapsayacak şekilde öngörülüyor.
