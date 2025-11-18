https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/trump-biden-ve-harris-icin-iq-testi-yapmak-istiyor-kim-kazanacakmerakediyorum-1101080778.html

Trump, Biden ve Harris'e IQ testi yapmak istiyor: 'Kim kazanacak merak ediyorum'

Trump, Biden ve Harris'e IQ testi yapmak istiyor: 'Kim kazanacak merak ediyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, seçim atmosferinin giderek sertleştiği bir dönemde rakiplerine yönelik yeni bir çıkış yaptı. Trump, bir McDonald’s etkinliği sırasında kalabalığa hitap ederken, “Sadece merak ediyorum, Kamala ve Biden’a bir IQ testi yaptırmak istiyorum. Sizce kim kazanır?” ifadelerini kullandı.Eski ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris cephesinden ise henüz bir yanıt gelmedi.Biden’ın adaylık serüveni ve Harris faktörüHaberlere göre Biden, geçtiğimiz yıl yeniden aday olmayı planlıyordu. Ancak Trump ile yaptığı ve siyasi açıdan “felaket” olarak yorumlanan tartışmanın ardından geri çekilerek, koltuğu seçimde kaybeden Kamala Harris lehine bıraktı.Trump’ın aksine Biden, yalnızca bir dönem görev yaptığı için 2028 seçimlerinde yeniden aday olma hakkına sahip.Biden’ın bilişsel kapasitesine yönelik eleştiriler yeniden gündemdeABD tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı olan Joe Biden, yıllardır süren bilişsel performans tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Kamuoyu önünde sık sık dil sürçmeleri, unutkanlık ve konuşma sırasında yaşadığı karışıklıklar, siyasi rakiplerinin en çok kullandığı argümanlar arasında.Cumhuriyetçiler, bu hataları Biden’ın “etkili bir yönetim gösteremediğinin kanıtı” olarak sunarken; başkanlığının son döneminde Biden’ın tökezlemesi, düşmesi ve düşüncelerini toparlamakta zorlandığı anlar özellikle medyada geniş yer bulmuştu.Siyasi gerilim tırmanıyorTrump’ın IQ testi çıkışı, ABD’de seçim gündemini yeniden ısıttı. Hem Biden hem de Harris’in bu çıkışa ne yanıt vereceği merak edilirken, Washington kulislerinde Trump’ın bu söylemiyle özellikle seçmen algısını şekillendirmeye çalıştığı yorumları yapılıyor.

