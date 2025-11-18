https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/trump-biden-ve-harris-icin-iq-testi-yapmak-istiyor-kim-kazanacakmerakediyorum-1101080778.html
Trump, Biden ve Harris'e IQ testi yapmak istiyor: 'Kim kazanacak merak ediyorum'
Trump, Biden ve Harris'e IQ testi yapmak istiyor: 'Kim kazanacak merak ediyorum'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris için IQ testi yapılmasını istediğini açıkladı. Trump’ın McDonald's... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T10:45+0300
2025-11-18T10:45+0300
2025-11-18T10:49+0300
donald trump
abd
kamala harris
joe biden
washington
abd
başkan
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/14/1081865030_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_0946b8b5caf6e70a2dc754524db5837e.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, seçim atmosferinin giderek sertleştiği bir dönemde rakiplerine yönelik yeni bir çıkış yaptı. Trump, bir McDonald’s etkinliği sırasında kalabalığa hitap ederken, “Sadece merak ediyorum, Kamala ve Biden’a bir IQ testi yaptırmak istiyorum. Sizce kim kazanır?” ifadelerini kullandı.Eski ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris cephesinden ise henüz bir yanıt gelmedi.Biden’ın adaylık serüveni ve Harris faktörüHaberlere göre Biden, geçtiğimiz yıl yeniden aday olmayı planlıyordu. Ancak Trump ile yaptığı ve siyasi açıdan “felaket” olarak yorumlanan tartışmanın ardından geri çekilerek, koltuğu seçimde kaybeden Kamala Harris lehine bıraktı.Trump’ın aksine Biden, yalnızca bir dönem görev yaptığı için 2028 seçimlerinde yeniden aday olma hakkına sahip.Biden’ın bilişsel kapasitesine yönelik eleştiriler yeniden gündemdeABD tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı olan Joe Biden, yıllardır süren bilişsel performans tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Kamuoyu önünde sık sık dil sürçmeleri, unutkanlık ve konuşma sırasında yaşadığı karışıklıklar, siyasi rakiplerinin en çok kullandığı argümanlar arasında.Cumhuriyetçiler, bu hataları Biden’ın “etkili bir yönetim gösteremediğinin kanıtı” olarak sunarken; başkanlığının son döneminde Biden’ın tökezlemesi, düşmesi ve düşüncelerini toparlamakta zorlandığı anlar özellikle medyada geniş yer bulmuştu.Siyasi gerilim tırmanıyorTrump’ın IQ testi çıkışı, ABD’de seçim gündemini yeniden ısıttı. Hem Biden hem de Harris’in bu çıkışa ne yanıt vereceği merak edilirken, Washington kulislerinde Trump’ın bu söylemiyle özellikle seçmen algısını şekillendirmeye çalıştığı yorumları yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/islam-memis-sabri-olmayan-gumuse-bulasmasin-11-ay-bekletir-bir-ayda-altini-ezer-gecer-1101076946.html
washington
abd
başkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/14/1081865030_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d85c5de981cf82c700472e53a1294b35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, kamala harris, joe biden, washington, abd, başkan
donald trump, abd, kamala harris, joe biden, washington, abd, başkan
Trump, Biden ve Harris'e IQ testi yapmak istiyor: 'Kim kazanacak merak ediyorum'
10:45 18.11.2025 (güncellendi: 10:49 18.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris için IQ testi yapılmasını istediğini açıkladı. Trump’ın McDonald's etkinliğinde yaptığı çıkış, Washington’da yeni bir tartışma başlatırken, Biden’ın sık sık gündeme gelen bilişsel kapasite eleştirileri yeniden alevlendi.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim atmosferinin giderek sertleştiği bir dönemde rakiplerine yönelik yeni bir çıkış yaptı. Trump, bir McDonald’s etkinliği sırasında kalabalığa hitap ederken, “Sadece merak ediyorum, Kamala ve Biden’a bir IQ testi yaptırmak istiyorum. Sizce kim kazanır?” ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Biden ve Başkan
Yardımcısı Harris cephesinden ise henüz bir yanıt gelmedi.
Biden’ın adaylık serüveni ve Harris faktörü
Haberlere göre Biden, geçtiğimiz yıl yeniden aday olmayı
planlıyordu. Ancak Trump ile yaptığı ve siyasi açıdan “felaket” olarak yorumlanan tartışmanın ardından geri çekilerek, koltuğu seçimde kaybeden Kamala Harris
lehine bıraktı.
Trump’ın aksine Biden, yalnızca bir dönem görev yaptığı için 2028 seçimlerinde yeniden aday olma hakkına sahip.
Biden’ın bilişsel kapasitesine yönelik eleştiriler yeniden gündemde
ABD
tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı olan Joe Biden
, yıllardır süren bilişsel performans tartışmalarının
merkezinde yer alıyor. Kamuoyu önünde sık sık dil sürçmeleri, unutkanlık ve konuşma sırasında yaşadığı karışıklıklar, siyasi rakiplerinin en çok kullandığı argümanlar arasında.
Cumhuriyetçiler, bu hataları Biden’ın “etkili bir yönetim gösteremediğinin kanıtı” olarak sunarken; başkanlığının son döneminde Biden’ın tökezlemesi, düşmesi ve düşüncelerini toparlamakta zorlandığı anlar özellikle medyada geniş yer bulmuştu.
Siyasi gerilim tırmanıyor
Trump’ın IQ testi çıkışı
, ABD’de seçim gündemini yeniden ısıttı. Hem Biden hem de Harris’in bu çıkışa ne yanıt vereceği merak edilirken, Washington
kulislerinde Trump’ın bu söylemiyle özellikle seçmen algısını
şekillendirmeye çalıştığı yorumları yapılıyor.