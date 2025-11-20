https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/bassavci-gurlekten-futbolda-yeni-operasyon-sinyali-baskanlar-da-topta-1101148886.html
Başsavcı Gürlek’ten futbolda yeni operasyon sinyali: Kulüp başkanları, yorumcular ve eski hakemler de 'topta'
Başsavcı Gürlek’ten futbolda yeni operasyon sinyali: Kulüp başkanları, yorumcular ve eski hakemler de 'topta'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda şike ve yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. MASAK raporlarının süreci... 20.11.2025
2025-11-20T12:07+0300
2025-11-20T12:07+0300
2025-11-20T12:11+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye futbol kamuoyunu sarsan şike ve yasa dışı bahis dosyasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, soruşturmanın yalnızca futbolu değil, spor ekosisteminin tamamını ilgilendirdiğini belirterek sürecin hiçbir şekilde manipülasyona izin vermeden devam edeceğini ifade etti.'MASAK raporu soruşturmayı hızlandırdı'Başsavcı Gürlek, sürecin en kritik aşamasının MASAK raporları olduğunu vurguladı."Bizim şu aşamada en önemli işimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. Çok kapsamlı bir finansal analiz geldi. İlerleyen günlerde yeni bir operasyon daha yapabiliriz" dedi.Gürlek, sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyonlara dikkat çekerek, "Amacı süreci sulandırmak olan girişimleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Futbol kesinlikle temizlenecek'Soruşturmanın spor kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturmaması gerektiğini belirten Gürlek, "Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin devam eden liglere zarar vermesine izin vermeyiz" diye konuştu.Başsavcı, soruşturmanın yalnızca belirli kesimlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak önemli bir mesaj verdi:"Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, spor yorumcuları olabilir… Havuzumuzda şike ve yasa dışı bahisle ilgili kim olursa üzerine gidiyoruz."Tüm spor ekosistemi radar altındaBaşsavcı Gürlek'in açıklamalarına göre soruşturma kapsamında potansiyel şüpheli profilinin oldukça geniş olduğu görülüyor. Kulüp yöneticileri, futbol yorumcuları, menajerler ve organizasyon içinde rol alan herkes inceleme altında.Yetkililer, futbolun marka değerinin korunması için soruşturmanın hem hızlı hem de titiz biçimde yürütüldüğünü belirtiyor.
12:07 20.11.2025 (güncellendi: 12:11 20.11.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda şike ve yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. MASAK raporlarının süreci hızlandırdığını belirten Gürlek, gerekirse yeni operasyonlar yapılabileceğini söyledi. Gürlek, “Futbol mutlaka temizlenecek; sürecin liglere zarar vermesine izin vermeyiz” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye futbol kamuoyunu sarsan şike ve yasa dışı bahis dosyasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, soruşturmanın yalnızca futbolu değil, spor ekosisteminin tamamını ilgilendirdiğini belirterek sürecin hiçbir şekilde manipülasyona izin vermeden devam edeceğini ifade etti.
'MASAK raporu soruşturmayı hızlandırdı'
Başsavcı Gürlek, sürecin en kritik aşamasının MASAK raporları olduğunu vurguladı.
“Bizim şu aşamada en önemli işimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. Çok kapsamlı bir finansal analiz geldi. İlerleyen günlerde yeni bir operasyon daha yapabiliriz” dedi.
Gürlek, sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyonlara dikkat çekerek, “Amacı süreci sulandırmak olan girişimleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
'Futbol kesinlikle temizlenecek'
Soruşturmanın spor kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturmaması gerektiğini belirten Gürlek, “Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin devam eden liglere zarar vermesine izin vermeyiz” diye konuştu.
Başsavcı, soruşturmanın yalnızca belirli kesimlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak önemli bir mesaj verdi:
“Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, spor yorumcuları olabilir… Havuzumuzda şike ve yasa dışı bahisle ilgili kim olursa üzerine gidiyoruz.”
Tüm spor ekosistemi radar altında
Başsavcı Gürlek'in açıklamalarına göre soruşturma kapsamında potansiyel şüpheli profilinin oldukça geniş olduğu görülüyor. Kulüp yöneticileri, futbol yorumcuları, menajerler ve organizasyon içinde rol alan herkes inceleme altında.
Yetkililer, futbolun marka değerinin korunması için soruşturmanın hem hızlı hem de titiz biçimde yürütüldüğünü belirtiyor.