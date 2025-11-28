https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-baskani-yermak-istifa-etti-1101397124.html

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak istifa etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak istifa etti

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisi şefi Andrey Yermak’ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T18:50+0300

2025-11-28T18:50+0300

2025-11-28T18:50+0300

dünya

vladimir zelenskiy

andrey yermak

ukrayna

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

abd

washington

aleksey gonçarenko

zerkalo nedeli

financial times

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101252967_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_3dc8fd031519212803464496113d5f6a.png

Vladimir Zelenskiy, uzun süredir görevde bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın istifa ettiğini duyurdu. Yermak’ın istifası, hükümete yönelik artan yolsuzluk suçlamalarının ardından gerçekleşti.Zelenskiy yayınladığı video mesajında, "Ofis Başkanı Andryy Yermak istifa mektubunu sundu" dedi.Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından Andrey Yermak'ın hem görev yaptığı başkanlık ofisinde hem de kişisel konutunda aramalar gerçekleştirildi. NABU yetkilileri, yapılan işlemlerin devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında olduğunu doğruladı.Yolsuzluk iddiaları özellikle Ukrayna enerji sektörüne odaklanıyor. Ülke basınından Zerkalo Nedeli gazetesi, aramaların Yermak’ın ofisi ve özel konutunda yapıldığını bildirirken, milletvekili Aleksey Gonçarenko, NABU’nun Yermak’a yönelik bir suçlama hazırlığında olduğunu öne sürdü.Financial Times muhabiri Christopher Miller da yürütülen soruşturmanın enerji sektöründeki yolsuzluklarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Strana.ua gazetesi ise, bu operasyonların ABD’nin Zelenskiy’e yönelik baskılarının bir yansıması olabileceğini ve Washington'un, Kiev yönetimini barış planı konusunda pozisyon değiştirmeye zorladığını iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/eski-ukrayna-basbakani-azarov-yolsuzluk-aginin-basinda-zelenskiy-ve-yermak-vardi-1101148396.html

ukrayna

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, andrey yermak, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), abd, washington, aleksey gonçarenko, zerkalo nedeli, financial times