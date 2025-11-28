https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-baskani-yermak-istifa-etti-1101397124.html
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak istifa etti
Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisi şefi Andrey Yermak'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. 28.11.2025
2025-11-28T18:50+0300
2025-11-28T18:50+0300
2025-11-28T18:50+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101252967_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_3dc8fd031519212803464496113d5f6a.png
Vladimir Zelenskiy, uzun süredir görevde bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın istifa ettiğini duyurdu. Yermak’ın istifası, hükümete yönelik artan yolsuzluk suçlamalarının ardından gerçekleşti.Zelenskiy yayınladığı video mesajında, "Ofis Başkanı Andryy Yermak istifa mektubunu sundu" dedi.Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından Andrey Yermak'ın hem görev yaptığı başkanlık ofisinde hem de kişisel konutunda aramalar gerçekleştirildi. NABU yetkilileri, yapılan işlemlerin devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında olduğunu doğruladı.Yolsuzluk iddiaları özellikle Ukrayna enerji sektörüne odaklanıyor. Ülke basınından Zerkalo Nedeli gazetesi, aramaların Yermak’ın ofisi ve özel konutunda yapıldığını bildirirken, milletvekili Aleksey Gonçarenko, NABU’nun Yermak’a yönelik bir suçlama hazırlığında olduğunu öne sürdü.Financial Times muhabiri Christopher Miller da yürütülen soruşturmanın enerji sektöründeki yolsuzluklarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Strana.ua gazetesi ise, bu operasyonların ABD’nin Zelenskiy’e yönelik baskılarının bir yansıması olabileceğini ve Washington'un, Kiev yönetimini barış planı konusunda pozisyon değiştirmeye zorladığını iddia etti.
