https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/rusya-operasyona-devam-ediyor-rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-tesislerini-vurdu-1101408298.html
Rusya operasyona devam ediyor: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurdu
Rusya operasyona devam ediyor: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerini ve onların faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T12:22+0300
2025-11-29T12:22+0300
2025-11-29T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
ukrayna
donbass
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085351197_0:145:3170:1928_1920x0_80_0_0_cba1b0790188d6bea64c61ac1be7bbb1.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine ve onların faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerine hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini bildiren Bakanlık, "Saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu" ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplamda 1.255 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus askerleri DHC'de yer alan Dimitrov, Rovnoye ve Krasnoarmeysek yerleşimlerini semt semt düşman güçlerinden temizlemeye devam etti.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait bir askeri havalimanın altyapısını, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan uzun menzilli İHA’ların tutulma fırlatma yerlerini, ayrıca 157 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 2 adet uzun menzilli Neptun füzesini, ayrıca fırlatılan 158 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/ozel-askeri-harekat-suruyor-rus-ordusu-5-yerlesim-birimini-daha-kontrolu-altina-aldi-1101185045.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085351197_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d27c9bbbf1b753ef5ae942953a2489f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, donbass
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, donbass
Rusya operasyona devam ediyor: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurdu
12:22 29.11.2025 (güncellendi: 12:43 29.11.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerini ve onların faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine ve onların faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerine hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini bildiren Bakanlık, "Saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu" ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplamda 1.255 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus askerleri DHC'de yer alan Dimitrov, Rovnoye ve Krasnoarmeysek yerleşimlerini semt semt düşman güçlerinden temizlemeye devam etti.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait bir askeri havalimanın altyapısını, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan uzun menzilli İHA’ların tutulma fırlatma yerlerini, ayrıca 157 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 2 adet uzun menzilli Neptun füzesini, ayrıca fırlatılan 158 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.