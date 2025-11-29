https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/rusya-operasyona-devam-ediyor-rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-tesislerini-vurdu-1101408298.html

Rusya operasyona devam ediyor: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurdu

Rusya operasyona devam ediyor: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerini ve onların faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-29T12:22+0300

2025-11-29T12:22+0300

2025-11-29T12:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

ukrayna

donbass

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085351197_0:145:3170:1928_1920x0_80_0_0_cba1b0790188d6bea64c61ac1be7bbb1.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine ve onların faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerine hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini bildiren Bakanlık, "Saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu" ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplamda 1.255 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus askerleri DHC'de yer alan Dimitrov, Rovnoye ve Krasnoarmeysek yerleşimlerini semt semt düşman güçlerinden temizlemeye devam etti.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait bir askeri havalimanın altyapısını, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan uzun menzilli İHA’ların tutulma fırlatma yerlerini, ayrıca 157 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 2 adet uzun menzilli Neptun füzesini, ayrıca fırlatılan 158 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/ozel-askeri-harekat-suruyor-rus-ordusu-5-yerlesim-birimini-daha-kontrolu-altina-aldi-1101185045.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, donbass