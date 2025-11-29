https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-103-iha-imha-etti-1101403791.html

Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 İHA imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın 11 bölgesinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 103... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 uçak tipi insansız hava aracı imha etti” ifadelerine yer verildi.En çok sayıda İHA’nın Belgorod (26 adet) ve Rostov (20 adet) bölgeleri ile Kırım (19 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Ryazan ve Krasnodar bölgelerinde 11’er, Voronej Bölgesi’nde 5, Lipetsk Bölgesi’nde 4 ve Kursk Bölgesi’nde 3 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Astrahan, Volgograd bölgeleri ile Kalmıkiya Cumhuriyeti’nde birer insansız hava aracı imha edildi, bir İHA da Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.

