https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-103-iha-imha-etti-1101403791.html
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 İHA imha etti
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 İHA imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın 11 bölgesinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 103... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T10:52+0300
2025-11-29T10:52+0300
2025-11-29T10:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094055297_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_79a3a516b6448458f97d594ccfab6fc0.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 uçak tipi insansız hava aracı imha etti” ifadelerine yer verildi.En çok sayıda İHA’nın Belgorod (26 adet) ve Rostov (20 adet) bölgeleri ile Kırım (19 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Ryazan ve Krasnodar bölgelerinde 11’er, Voronej Bölgesi’nde 5, Lipetsk Bölgesi’nde 4 ve Kursk Bölgesi’nde 3 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Astrahan, Volgograd bölgeleri ile Kalmıkiya Cumhuriyeti’nde birer insansız hava aracı imha edildi, bir İHA da Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ukraynadan-rusyaya-yogun-iha-saldirisi-olu-ve-yaralilar-var-1101257690.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094055297_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_8022bcb0cbb2765d9cffe6df390b17a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın 11 bölgesinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 103 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 uçak tipi insansız hava aracı imha etti” ifadelerine yer verildi.
En çok sayıda İHA’nın Belgorod (26 adet) ve Rostov (20 adet) bölgeleri ile Kırım (19 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Ryazan ve Krasnodar bölgelerinde 11’er, Voronej Bölgesi’nde 5, Lipetsk Bölgesi’nde 4 ve Kursk Bölgesi’nde 3 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.
Açıklamaya göre, ayrıca Astrahan, Volgograd bölgeleri ile Kalmıkiya Cumhuriyeti’nde birer insansız hava aracı imha edildi, bir İHA da Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.