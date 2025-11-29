Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 İHA imha etti
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya'nın 11 bölgesinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 103...
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 uçak tipi insansız hava aracı imha etti” ifadelerine yer verildi.En çok sayıda İHA’nın Belgorod (26 adet) ve Rostov (20 adet) bölgeleri ile Kırım (19 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Ryazan ve Krasnodar bölgelerinde 11’er, Voronej Bölgesi’nde 5, Lipetsk Bölgesi’nde 4 ve Kursk Bölgesi’nde 3 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Astrahan, Volgograd bölgeleri ile Kalmıkiya Cumhuriyeti’nde birer insansız hava aracı imha edildi, bir İHA da Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri

Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Rusya’nın 11 bölgesinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 103 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 103 uçak tipi insansız hava aracı imha etti” ifadelerine yer verildi.
En çok sayıda İHA’nın Belgorod (26 adet) ve Rostov (20 adet) bölgeleri ile Kırım (19 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Ryazan ve Krasnodar bölgelerinde 11’er, Voronej Bölgesi’nde 5, Lipetsk Bölgesi’nde 4 ve Kursk Bölgesi’nde 3 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.
Açıklamaya göre, ayrıca Astrahan, Volgograd bölgeleri ile Kalmıkiya Cumhuriyeti’nde birer insansız hava aracı imha edildi, bir İHA da Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’dan Rusya’ya yoğun İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var
25 Kasım, 08:06
