Ukrayna’dan Rusya’ya yoğun İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Ukrayna ordusu, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda en az 3 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/06/1059597424_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d2b3491302a6259aa607056add79099.jpg
Rusya bölgelerindeki sivil hedeflere saldırılar devam ediyor. Ukrayna ordusu dün gece en yoğun İHA saldırılarından birine imza attı.Rostov Bölgesi’nin Valisi Yuriy Slyusar, Ukrayna ordusunun Taganrog şehrine düzenlediği İHA saldırısında bölgede 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev de en yoğun İHA saldırılarından birini yaşadıklarını bildirdi. Başta Novorossiysk ve Tuapse şehirleri olmak üzere 5 yerleşim merkezlerine yönelik düzenlenen İHA saldırısında 6 kişi yaralanırken, 20 evde hasar meydana geldi.
Rusya bölgelerindeki sivil hedeflere saldırılar devam ediyor. Ukrayna ordusu dün gece en yoğun İHA saldırılarından birine imza attı.
Rostov Bölgesi’nin Valisi Yuriy Slyusar, Ukrayna ordusunun Taganrog şehrine düzenlediği İHA saldırısında bölgede 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev de en yoğun İHA saldırılarından birini yaşadıklarını bildirdi. Başta Novorossiysk ve Tuapse şehirleri olmak üzere 5 yerleşim merkezlerine yönelik düzenlenen İHA saldırısında 6 kişi yaralanırken, 20 evde hasar meydana geldi.
Ukrayna ordusu her gün Rus bölgelerindeki sivil hedeflere saldırılar düzenliyor. Rus güçleri de Ukrayna’daki askeri hedefleri vurarak karşılık veriyor.