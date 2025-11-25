Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ordusu, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda en az 3 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya bölgelerindeki sivil hedeflere saldırılar devam ediyor. Ukrayna ordusu dün gece en yoğun İHA saldırılarından birine imza attı.Rostov Bölgesi’nin Valisi Yuriy Slyusar, Ukrayna ordusunun Taganrog şehrine düzenlediği İHA saldırısında bölgede 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev de en yoğun İHA saldırılarından birini yaşadıklarını bildirdi. Başta Novorossiysk ve Tuapse şehirleri olmak üzere 5 yerleşim merkezlerine yönelik düzenlenen İHA saldırısında 6 kişi yaralanırken, 20 evde hasar meydana geldi.
Ukrayna’dan Rusya’ya yoğun İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

08:06 25.11.2025 (güncellendi: 08:12 25.11.2025)
Ukrayna - Rusya - operasyon - ambulans
Ukrayna - Rusya - operasyon - ambulans
© Sputnik / Алексей Куденко
Multimedya arşivine gidin
Ukrayna ordusu, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda en az 3 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.
Rusya bölgelerindeki sivil hedeflere saldırılar devam ediyor. Ukrayna ordusu dün gece en yoğun İHA saldırılarından birine imza attı.
Rostov Bölgesi’nin Valisi Yuriy Slyusar, Ukrayna ordusunun Taganrog şehrine düzenlediği İHA saldırısında bölgede 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev de en yoğun İHA saldırılarından birini yaşadıklarını bildirdi. Başta Novorossiysk ve Tuapse şehirleri olmak üzere 5 yerleşim merkezlerine yönelik düzenlenen İHA saldırısında 6 kişi yaralanırken, 20 evde hasar meydana geldi.

Ukrayna ordusu her gün Rus bölgelerindeki sivil hedeflere saldırılar düzenliyor. Rus güçleri de Ukrayna’daki askeri hedefleri vurarak karşılık veriyor.

