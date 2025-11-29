https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/rubio-witkoff-ve-kushner-pazar-gunu-ukrayna-heyetiyle-gorusecek-1101419429.html
'Rubio, Witkoff ve Kushner pazar günü Ukrayna heyetiyle görüşecek'
‘Rubio, Witkoff ve Kushner pazar günü Ukrayna heyetiyle görüşecek’
29.11.2025
Reuters haber ajansının Amerikalı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, pazar günü Florida’da Ukraynalı yetkililerle görüşme gerçekleştirecek.Görüşme, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un daha önce duyurduğu ABD temasları çerçevesinde düzenlenecek. Umerov, Ukrayna heyetinin Washington’a gitmek üzere yola çıktığını ve Vladimir Zelenskiy'nin heyete gizli direktifler verdiğini açıklamıştı.Gelecek haftanın ilk yarısında ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Witkoff’a, Ukrayna dosyasını yakından takip eden bazı üst düzey Amerikalı yetkililer de eşlik edecek.Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabilecek ABD planının ilk taslağını incelediğini ancak her noktanın titizlikle üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etmişti.
Reuters haber ajansının Amerikalı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, pazar günü Florida’da Ukraynalı yetkililerle görüşme gerçekleştirecek.
Görüşme, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un daha önce duyurduğu ABD temasları çerçevesinde düzenlenecek. Umerov, Ukrayna heyetinin Washington’a gitmek üzere yola çıktığını ve Vladimir Zelenskiy'nin heyete gizli direktifler verdiğini açıklamıştı.
Gelecek haftanın ilk yarısında ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Witkoff’a, Ukrayna dosyasını yakından takip eden bazı üst düzey Amerikalı yetkililer de eşlik edecek.
Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabilecek ABD planının ilk taslağını incelediğini ancak her noktanın titizlikle üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etmişti.