Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/rubio-witkoff-ve-kushner-pazar-gunu-ukrayna-heyetiyle-gorusecek-1101419429.html
‘Rubio, Witkoff ve Kushner pazar günü Ukrayna heyetiyle görüşecek’
‘Rubio, Witkoff ve Kushner pazar günü Ukrayna heyetiyle görüşecek’
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner’in pazar günü Florida’da Ukrayna heyeti ile bir... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T23:41+0300
2025-11-29T23:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
marco rubio
steve witkoff
jared kushner
ukrayna
abd
washington
rustem umerov
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_8698ab7e9f2b4ae8edfef00ac35aaaef.png
Reuters haber ajansının Amerikalı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, pazar günü Florida’da Ukraynalı yetkililerle görüşme gerçekleştirecek.Görüşme, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un daha önce duyurduğu ABD temasları çerçevesinde düzenlenecek. Umerov, Ukrayna heyetinin Washington’a gitmek üzere yola çıktığını ve Vladimir Zelenskiy'nin heyete gizli direktifler verdiğini açıklamıştı.Gelecek haftanın ilk yarısında ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Witkoff’a, Ukrayna dosyasını yakından takip eden bazı üst düzey Amerikalı yetkililer de eşlik edecek.Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabilecek ABD planının ilk taslağını incelediğini ancak her noktanın titizlikle üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/witkofftan-kieve-tomahawk-yerine-gumruk-muafiyeti-talebi-tavsiyesi-1101418794.html
ukrayna
abd
washington
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_44:0:704:495_1920x0_80_0_0_c666059b18803c0991b73cb51a335b7c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, abd, washington, rustem umerov, vladimir zelenskiy, beyaz saray, florida, reuters
abd, marco rubio, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, abd, washington, rustem umerov, vladimir zelenskiy, beyaz saray, florida, reuters

‘Rubio, Witkoff ve Kushner pazar günü Ukrayna heyetiyle görüşecek’

23:41 29.11.2025
© AP Photo / Mariam ZuhaibABD-Ukrayna bayrakları
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner’in pazar günü Florida’da Ukrayna heyeti ile bir araya geleceği bildirildi.
Reuters haber ajansının Amerikalı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, pazar günü Florida’da Ukraynalı yetkililerle görüşme gerçekleştirecek.
Görüşme, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un daha önce duyurduğu ABD temasları çerçevesinde düzenlenecek. Umerov, Ukrayna heyetinin Washington’a gitmek üzere yola çıktığını ve Vladimir Zelenskiy'nin heyete gizli direktifler verdiğini açıklamıştı.
Gelecek haftanın ilk yarısında ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Witkoff’a, Ukrayna dosyasını yakından takip eden bazı üst düzey Amerikalı yetkililer de eşlik edecek.
Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabilecek ABD planının ilk taslağını incelediğini ancak her noktanın titizlikle üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etmişti.
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Witkoff’tan Kiev’e 'Tomahawk yerine gümrük muafiyeti talebi' tavsiyesi
21:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала