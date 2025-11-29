Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlandı: Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atama yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atama yapıldı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atama ve görev değişiklikleri gerçekleştirildi. 29.11.2025, Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı atama ve görevden almalar yapıldı.Yapılan atama ve görevden almalar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atama ve görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı atama ve görevden almalar yapıldı.
Yapılan atama ve görevden almalar şöyle:
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.
İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alınırken, yerine Eyyüp Karahan getirildi.
Karahan’dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığına ise Fatih Ekmekçi atandı.
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 Müfettiş Başmüfettişliğe yükseltildi.
Sağlık Bakanlığında 2 yeni müfettiş atandı.
Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Üyeliğine Uzm. Dr. Humman Şen atandı.
