https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/resmi-gazetede-yayimlandi-milli-savunma-bakan-yardimciligina-atama-yapildi-1101402024.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atama yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atama yapıldı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atama ve görev değişiklikleri gerçekleştirildi. 29.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-29T03:37+0300

2025-11-29T03:37+0300

2025-11-29T03:37+0300

türki̇ye

resmi gazete

atama

görevden alma

milli savunma bakanlığı (msb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_0:273:2940:1927_1920x0_80_0_0_1b15931643ef1ba22fb571ee8d243e60.jpg

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı atama ve görevden almalar yapıldı.Yapılan atama ve görevden almalar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/ucusunuz-iptal-olabilir-gunes-firtinasi-dunya-genelinde-binlerce-ucagi-etkileyen-guvenlik-uyarisina-1101401915.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, atama, görevden alma, milli savunma bakanlığı (msb)